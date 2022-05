Ein hausgemachtes Basketball-Märchen in Leitershofen

Die BG Leitershofen/Stadtbergen baut auch in der 2. Bundesliga Pro B vor allem auf Basketballer aus der eigenen Jugend oder Studenten.

Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz hatte am nächsten Tag wohl Nackenschmerzen. Zu jedem Spieler der BG Leitershofen/Stadtbergen, den er beglückwünschte, musste das maximal 1,70 Meter große Stadtoberhaupt weit hinaufschauen. Doch Metz ließ es sich nicht nehmen, jedem der verschwitzten Basketballer, die soeben mit einem 71:68-Sieg im alles entscheidenden Play-off-Finale gegen den MTSV Schwabing die Meisterschaft in der 1. Regionalliga und den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B geschafft hatten, persönlich zu gratulieren.

Jannik Westermeir schneidet das Netz vom Korb Foto: Marcus Merk

Unmittelbar nach der Schlusssirene kannte der Jubel im Tollhaus der Stadtberger Sporthalle keine Grenzen mehr. Über 1.100 Fans, die das Team 40 Minuten lang frenetisch unterstützt hatten, waren vollkommen aus dem Häuschen und stürmten das Spielfeld.

Jannik Westermeir steht für den Weg der BG Leitershofen

Robert Bayerer, der Spielleiter der Regionalliga Südost, übergab nicht nur die Meistertrophäe, sondern auch Jannik Westermeir ein Taschenmesser, sodass der von Trainer Emanuel Richter als bester Point Guard der Liga bezeichnete 19-Jährige das Netz vom Korb abschneiden konnte, wie das im Basketball nach großen Triumphen üblich ist. Westermeir, der aus einer Meitinger Basketball-Familie stammt, steht für die Philosophie der BG Leitershofen/Stadtbergen, die sich 1994 aus den Basketballabteilungen des TSV Leitershofen und der TSG Stadtbergen gebildet hatte.

Mit einheimischen Spielern wie Max Uhlich, Lewis Londene, Niklas Moosrainer, der aus der eigenen Jugend stammt, und Studenten, die ihren Lebensmittelpunkt in Augsburg und Umgebung haben, will man auch eine Liga höher mitmischen. Da mit Valentin Limmer ein weiterer Nachwuchsspieler aus dem Ausbildungszentrum baramundi basketball akademie auf dem Sprung steht, hat man für die 2. Liga auch die Junior-Variante gewählt, bei der drei Lokal Player auf dem Spielfeld stehen und für jeden Ausländer 1000 Euro in einen Ausbildungsfond der Liga überwiesen werden müssen. Wie in der 1. Regionalliga ist nur ein Spieler aus einem Nicht-EU-Land erlaubt.

BG-Kapitän Dominik Veney hört auf

„Wir werden eine gute Mannschaft zusammenbauen“, verspricht Trainer Emanuel Richter (35), der jetzt erst einmal unzählige Videos sichtet. Auf einen wichtigen Spieler muss er dabei verzichten: Kapitän Dominik Veney (34), der in diesem finalen Krimi gegen Schwabing für die Entscheidung gesorgt hatte, bestritt sein letztes Spiel.

Dominik Veney führte die BG als Kapitän zum Aufstieg. Foto: Marcus Merk

14 Jahre war der Power Foreward für die Kangaroos im Einsatz. Sein Trikot mit der Nummer 22 soll künftig nicht mehr vergeben werden. „Dieser Erfolg ist nicht vom Himmel gefallen“, sagt Andreas Moser, der Geschäftsführer der Kangaroos Basketball GmbH, in die 2012 der Spielbetrieb der ersten Herrenmannschaft ausgegliedert wurde. Ganz entscheidend dafür sei gewesen, dass jeder im Team die Rollenverteilung akzeptiert habe.

Für die kommende Saison werde es schon die eine oder andere Veränderung geben. Nicht nur im Team, bei dem man in erster Linie der Aufstiegsmannschaft und dem US-Amerikaner Teathloach Pal vertraut, sondern auch im Umfeld. „Wir müssen mehr Professionalität reinbringen“, so Moser. Von der Ligenleitung werden ein hauptamtlicher Verwaltungsmitarbeiter und Jugendtrainer gefordert. „Das macht rund 50.000 Euro an Gehältern“, erklärt der Geschäftsführer. Mit deutlich höheren Fahrtkosten bis ins Rhein-Main-Gebiet und höheren Schiedsrichterkosten könnte der Etat auf etwa 150.000 bis 200.000 Euro steigen.

BG Leistershofen spielte vor zehn Jahren in der Augburger Sporthalle

All das kennt man bei der BG Leitershofen/Stadtbergen. Schon vor rund zehn Jahren schnupperten die Korbjäger vom Augsburger Stadtrand die Luft in der 2. Bundesliga Pro A. Aufgrund einer fehlenden Halle mussten sie damals in die Augsburger Sporthalle umziehen. Seit 2015 ist im heimischen Stadtbergen alles bereit. Maximal 1500 Zuschauer können in der neuen Spielstätte untergebracht werden. Dass Stadtbergen ein attraktiver Standort für Basketball ist, haben die Zuschauerzahlen in den letzten Wochen bewiesen.