Auf diesen zehn Strecken joggen Menschen in Augsburg am liebsten

Plus Der Siebentischpark führt eine Top Ten-Liste der beliebtesten Laufgebiete an. Als Grundlage dafür dienen die GPS-Daten der Sporttreibenden.

Die meisten Läuferinnen und Läufer nutzen mittlerweile die GPS-Technik. Sie dokumentieren ihre Trainingsstrecken mit einer Sportuhr oder dem Handy. Das gilt gleichermaßen für leistungs- und gesundheitsorientierte Athleten. Ihre Daten werden dann auf Plattformen für Ausdauersportler, wie Strava, AllTrails oder Komoot, hochgeladen. Anhand der mit anderen Nutzern geteilten Strecken lässt sich eine Top Ten der beliebtesten Augsburger Laufgebiete ableiten.