Stadt gibt grünes Licht: Augsburg Centurions dürfen im Rosenaustadion spielen

Daniel Metzler war Ende der Woche ein Stein vom Herzen gefallen. Kurz bevor der Abteilungsleiter der Centurions Augsburg zur Ligatagung nach Dresden fuhr, kam die erlösende Nachricht aus der Augsburger Sportverwaltung: die American Footballer der Augsburg Centurions dürfen nach dem Aufstieg ihre Heimspiele in der German Football League 2 (GFL2) im Rosenaustadion austragen.

Augburger Sportausschuss spricht sich für Umzug der Centurions aus

Der Augsburger Sportausschuss hatte sich Anfang vergangener Woche einstimmig in nicht öffentlicher Sitzung dafür ausgesprochen, dass die Centurions, die Football-Abteilung der TSG Augsburg, von der Anlage an der Schillstraße umziehen darf. Dieser Empfehlung folgte nun auch die Sport- und Bäderverwaltung und deren Chef Jürgen Enniger. Das Amt war dem Umzug lange sehr skeptisch gegenüberstanden. Grund: Da im Rosenaustadion derzeit mit dem FC Augsburg II und dem TSV Schwaben zwei Fußball-Regionalligisten ihre Heimspiele austragen, befürchteten die städtischen Mitarbeiter, dass der Rasen durch die Dreifach-Belastung zu stark leiden würde.

Dem widersprach jetzt wohl ein neutrales Gutachten, das direkt nach dem Probelauf der Centurions Ende September angefertigt wurde. An diesem Tag trug nach tagelangem Regen erst der TSV Schwaben ein Punktspiel aus, ein paar Stunden später folgte das entscheidende Aufstiegsspiel der Centurions gegen Karlsruhe. Der 37:7-Erfolg vor 2500 Zuschauern machte den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Football-Liga dann perfekt. Nach Informationen unserer Redaktion war entscheidendes Kriterium, dass die Schwaben den Rasen deutlich höher beanspruchten als die Centurions.

Oberbürgermeisterin Eva Weber war beim Aufstiegsspiel im Rosenaustadion

Daniel Metzler war auf jeden Fall überglücklich, als er das Mail von Amtsleiterin Petra Keller erhielt, dass er noch formal den Antrag auf Sportstättenbelegung stellen müsse. So konnte er am Freitag noch die Lizenzierungsunterlagen hochladen und an den Verband schicken. „Der Infrastruktur-Katalog, den die Liga vorgibt, wird durch das Rosenaustadion gerade so erfüllt“, sagte Metzler.

Hätte er von der Stadt eine Absage bekommen, wäre der Aufstiegstraum wohl geplatzt gewesen. Doch die Centurions hatten wohl Glück mit dem Zeitpunkt ihres Aufstiegs. Da Anfang März 2026 Wahlen in Augsburg anstehen, machten sich viele Politiker aller Parteien überraschend für die Footballer stark. Wohl ein gutes Wahlkampfthema. So zeigte sich zum Beispiel Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) mit ihrem Fraktionsvorstand Leo Dietz beim Aufstiegsspiel im Stadion – und plötzlich öffnete sich für die Centurions die alte Eisentür ins alte Rosenaustadion.

Augsburg Centurions wollen Heimspiel möglichst „rasenschonend“ legen

Die wichtigste Hürde ist genommen. Doch auf Metzler und seine Helfer wartet noch viel Arbeit. „Ganz oben auf meiner To-do-Liste steht jetzt die Spieltagsbelegung“, sagte Metzler. Die Saison beginnt im Mai. Die Centurions wollen das erste ihrer sechs Heimspiele kurz nach dem Ende der Regionalliga-Saison austragen. „Unsere Verpflichtung ist, dass wir den Fußball so wenig wie möglich stören und dem Rasen so viel Regenerationspause wie möglich geben.“ Dass die Footballer der Stadt bei der Rasenpflege genauso helfen wie die Fußballer, ist für Metzler selbstverständlich: „Wir gehen da alles mit, wir wollen nur gleich behandelt werden.“

Im Raum steht auch eine Ausgliederung der GFL-Footballer aus der TSG in eine eigene Gesellschaft. „Wir werden jetzt mit dem Hauptverein eine vernünftige Risiko-Abwägung machen, ob es in der 2. Liga schon notwendig ist, oder erst nach einem möglichen Aufstieg in die 1. Bundesliga.“ Mit welchem Etat Metzler für die Saison in der GFL 2 plant, wollte er nicht verraten, doch dürfte er sich im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. „Der Schritt in die GFL 1 ist schon noch einmal viel gewaltiger als jetzt“, sagte Metzler, zumal die GFL die Professionalisierung noch weiter vorantreiben will.

Über 22.000 Zuschauer beim GFL-Finale in Dresden

Einen Eindruck, welchen Stellenwert American Football inzwischen in Deutschland hat, konnten Metzler und sein Stellvertreter Benjamin Ritz aus Dresden mitnehmen. Denn die GFL-Tagung des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) war rund um das GFL-Finale zwischen Titelverteidiger Potsdam Royals und den Dresden Monarchs eingebettet. Potsdam gewann den 46. GFL-Bowl durch ein 33:23 gegen die Lokalmatadoren und holte sich den dritten Titel nacheinander. Über 22.000 Fans sorgten bei der Neuauflage des Vorjahresfinals für eine tolle Kulisse im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. „Die Stimmung und das Ambiente waren echt gigantisch“, schwärmte Metzler.

Icon vergrößern Centurions-Abteilungsleiter Daniel Metzler (links) und sein Stellvertreter Benjamin Ritz waren vom GFL-Finale in Dresden begeistert. Foto: Daniel Metzler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Centurions-Abteilungsleiter Daniel Metzler (links) und sein Stellvertreter Benjamin Ritz waren vom GFL-Finale in Dresden begeistert. Foto: Daniel Metzler

Aber auch die Aufnahme in die GFL war für Metzler und Ritz beeindruckend: „Die Minden Wolves aus dem Norden und wir waren ja als Aufsteiger zum ersten Mal dabei. Wir waren da schon etwas nervös. Du willst als Neuling nicht alles falsch machen. Aber es war toll, wie unkompliziert und herzlich wir in diesen doch elitären Kreis aufgenommen wurden. Wir gehören jetzt zu den 28 besten Football-Vereinen in Deutschland.“

Diesen Ansprüchen wollen die Augsburg Centurions jetzt auch gerecht werden. Metzler: „Wir werden das Rosenaustadion rocken.“