Augsburg

vor 46 Min.

Dajana Eitberger – die neue Medaillenhoffnung im Eiskanal

Weltklasse-Rodlerin Dajana Eitberger lebt in Augsburg. In Sigulda feierte sie ihren zweiten Weltcup-Sieg in Folge.

Plus Seit fast zwei Jahren lebt Rennrodlerin Dajana Eitberger in Augsburg. Nun baut sie in Aindling ein Haus. Rechtzeitig vor ihrer Heim-WM in Oberhof ist sie top in Form.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Besser hätte das neue Jahr für Dajana Eitberger nicht starten und das alte Jahr nicht enden können. Am vergangenen Wochenende gewann die 32-jährige Weltklasse-Rodlerin im lettischen Sigulda ihr zweites Weltcup-Rennen in Folge (nach Park City/ USA) und am Silvestertag war die Baugenehmigung für ihr Haus in der Gemeinde Aindling (Lkr. Aichach-Friedberg) eingegangen. „Wir wollen in diesem Jahr mit dem Bau beginnen“, freut sich Eitberger. Sie ist noch in Lettland, denn dort findet am Wochenende die Europameisterschaft statt. Die sollte ursprünglich in Lillehammer ausgetragen werden, doch die Schweden sprangen ab, Sigulda ein.

