Die Augsburger Sportvereine bekommen zusätzliches Geld für das Energiesparen

Die Augsburger Sportvereine bekommen mehr Zuschüsse, wenn sie in die energetische Sanierung ihrer Anlagen investieren.

Eine Photovoltaik- oder Solaranlage auf dem Dach der vereinseigenen Halle. Eine neue Dämmung für das alte Vereinsheim. Eine neue LED-Flutlichtanlage für das Fußballfeld – für alle energetisch sinnvollen Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der ökologischen Bilanz von Sportanlagen führen, gibt es für die Augsburger Vereine in Zukunft mehr Geld. Dazu wurden die Sportförderrichtlinien der Stadt Augsburg angepasst und 140.000 Euro für 2023 durch Umschichtungen in der Sportverwaltung freigeschaufelt. 2024 werden 80.000 Euro über den Nachtragshaushalt angemeldet, ab 2025 sollen es 140.000 Euro jährlich sein.

Damit will das Sport- und Bäderamt Vereine animieren, noch mehr in die energetische Sanierung der eigenen Sportanlagen zu investieren, und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: die Vereine sparen Energie und damit Geld und es wird etwas für den Klimaschutz getan. Und zwar eine Menge. Denn durch die Vielzahl der Maßnahmen kann sich eine enorme Hebelwirkung entfalten.