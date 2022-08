Tennis-Stadtmeisterschaft: Endspielstimmung mitten unter der Woche

Plus Die Finalspiele der offenen Augsburger Stadtmeisterschaften auf der Anlage des TCA fanden am Donnerstag statt. Der ungewöhnliche Termin machte den Favoriten nichts aus.

Es war eine überschaubare Kulisse, die die entscheidenden Finalspiele der offenen Augsburger Stadtmeisterschaften auf der Anlage des TC Augsburg besuchten. Die wichtigen Entscheidungen aus Augsburger Sicht waren ja bereits gefallen. Alle heimischen Spieler waren längst ausgeschieden. Mit dem 16-jährigen Niklas Klein vom TC Memmingen und dem 17-jährigen Ben Brandl (TC Friedberg) waren lediglich zwei verbleibende Spieler aus der Region vertreten.