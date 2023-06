Georg Zimmermann landet Coup vor der Tour de France

Radprofi Georg Zimmermann gewinnt die sechste Etappe des Critérium du Dauphiné und düpiert damit Weltklassefahrer. Der Coup gelang dem Augsburger im Schlusssprint.

Das Critérium du Dauphiné gilt immer als Generalprobe für die Tour de France. Und da hat der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann bei der sechsten Etappe am Freitag einen Coup gelandet. Der 25-jährige Augsburger vom Team Intermarche setzte sich in einem Herzschlagfinale nach einer über 100 Kilometer langen Flucht in einer Ausreißergruppe im Zielsprint gegen den Franzosen Mathieu Burgaudeau durch. Es ist der bisher größte Sieg für den 25-jährigen Neusässer, der in Augsburg lebt.

Zimmermann hatte sich im Schlussanstieg der 170 Kilometer langen Etappe von Nantua nach Crest-Voland zuerst abgesetzt, dann schloss der Franzose auf dem letzten Kilometer auf, doch Zimmermann behielt die Nerven und setzte sich im Sprint souverän durch. "Ich kann es noch nicht glauben. Ich habe wie immer mein Bestes gegeben, und diesmal hat es perfekt funktioniert. Ich habe mich gestern schon den ganzen Tag lang sehr stark gefühlt, da hat es aber noch nicht gereicht. Dann habe ich es heute einfach noch mal versucht", sagte Zimmermann im Sieger-Interview im Ziel. Er ist der 19. Deutsche in der Geschichte des Etappenrennens, der einen Tagessieg einfahren konnte. Im Gesamtklassement liegt Zimmermann nun auf Platz 33. 5:30 Minuten hinter dem Tour-Titelträger Jonas Vingegaard aus Dänemark, der im Gelben Trikot Gesamtführender bleibt.

Nominierung für die Tour de France gilt als sicher

Schon am Vortag hatte Zimmermann in einer Ausreißergruppe für Furore gesorgt. Die Nominierung für die Tour de France ist für ihn nun nur noch eine Formsache.

Der zweite Augsburger im Feld, Marco Brenner (Team DSM), kam weit abgeschlagen als 123. ins Ziel. Doch für den 20-Jährigen ist die Dauphiné eine erste Bewährungsprobe nach einer Rehapause. Er fährt ohne große Erwartungen, hatte aber in den ersten beiden Etappen mit Top-Ten-Platzierungen auf sich aufmerksam gemacht. Brenner ist Gesamt-87.

Am Samstag erwarten Zimmermann und Brenner zwei Berge der höchsten Kategorie auf dem 147,9 Kilometer langen Teilstück zwischen Porte-de-Savoie und Col de la Croix de Fer. Die Rundfahrt endet am Sonntag in der südöstlichen Stadt Grenoble.

