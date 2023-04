Hallen-Sanierung kostet Augsburg weiterhin viel Geld

Plus Der Sportausschuss der Stadt Augsburg genehmigt rund drei Millionen Euro für die Haunstetter Sporthalle und die Erhard-Wunderlich-Halle.

Die Sanierung der Haunstetter Sporthalle und der Erhard-Wunderlich-Halle geht in die nächste Phase und wird der Stadt Augsburg in den kommenden Jahren über drei Millionen Euro kosten.