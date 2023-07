Augsburg

16:43 Uhr

Radsport-Elite jagt in atemberaubendem Tempo übers Kopfsteinpflaster

Plus Rund 200 Starterinnen und Starter messen sich beim 1. Radkriterium der RSG in der Augsburger Innenstadt. Bei dem hohen Tempo aller Beteiligten bleiben auch Stürze nicht aus.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Der eine oder andere Radsportfan hielt schon mal den Atem an, als die Eliteklasse beim 1. Innenstadt-Kriterium durch die Augsburger Maxstraße und über das Kopfsteinpflaster fegte. Spitzengeschwindigkeiten bis über 50 km/h waren bei diesem von der Stadt Augsburg veranstalteten und von der RSG Augsburg ausgerichteten Wettkampftag keine Seltenheit. Hauchdünn ging es denn auch zu im Kampf um den Sieg in der Eliteklasse über die 66 Kilometer, den sich schließlich Dario Rapps vom Team RSC Auto Brosch Kempten mit vier Sekunden Vorsprung auf Tim Wollenberg sicherte. Mit Wollenberg holte sich gewissermaßen einer der Lokalmatadoren einen Podiumsplatz, denn der 23-Jährige hatte seine Karriere bei den E-Racers Top Level Augsburg begonnen, fährt aber mittlerweile als Profi für das deutsche Radsportteam Santic-Wibatech aus Passau.

Aber auch sein ehemaliger Verein tauchte mit guten Ergebnissen in den Ergebnislisten auf, denn in der Amateurwertung ging der Sieg mit fünf Sekunden Vorsprung an Mikolaj Rybicki von den E-Racers Top Level Augsburg vor Emil Welker (RV Sturmvogel München) und dem drittplatzierten Dany Faber vom RV Phönix 1893 Augsburg. Dabei fuhr Rybicki als Sieger der Amateure schon einen Stundendurchschnitt von 47,3 km/h, die des Siegers in der Eliteklasse lag bei 48,8 km/h.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen