Schiedsrichterin Daniela Göttlinger wurde in die Liste der Fifa aufgenommen

Daniela Göttlinger pfeift seit Jahren erfolgreich für die Schiedsrichtervereinigung Augsburg. Künftig könnte sie auch bei Welt- und Europameisterschaften der Fifa als Assistentin zum Einsatz kommen.

Im Augsburger Fußball gab es in den vergangenen Jahrzehnten einige herausragende Fußball-Schiedsrichterinnnen. Sabine Batsch (Dußler) war Spielerin, Trainerin und als erste Frau Bayerns Schiedsrichterin in der Männner-Landesliga im Einsatz. Das war vor mehr als 30 Jahren. Auch Manuela Schäfer (Linder) durfte in der vierten Liga pfeifen und zählte zu den Pionierinnen der Schwarzen Zunft in Schwaben. Die beiden Frauen haben die Pfeifen längst in die Ecke gelegt, doch eine junge Frau aus Adelsried im Landkreis Augsburg ist schon vor einigen Jahren in ihre Fußstapfen getreten. Es ist die 30-jährige Daniela Göttlinger von der Schiedsrichtervereinigung Augsburg.

Ihr wurden kurz vor Weihnachten ganz hohe Weihen zuteil, denn sie machte einen großen Schritt auf der Karriereleiter und wurde als Schiedsrichter-Assistentin in die Fifa-Liste aufgenommen. Das bedeutet, sie kommt fortan bei Spielen des Fußball-Weltverbandes als Assistentin zum Einsatz. Sven Laumer, Schiedsrichter-Obmann in Bayern gratuliert: „Daniela bringt seit Jahren konstant gute Leistungen in der Frauen-Bundesliga und bei den Männern in der Regionalliga Bayern. Der Einsatz im diesjährigen DFB-Pokal-Finale der Frauen in Köln zwischen dem VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam (4:0) vor fast 18.000 Besuchern an der Seite der Unparteiischen Karoline Wacker war daher schon eine Auszeichnung für sie. Konsequenterweise folgt jetzt mit der Berufung auf die Fifa-Liste der nächste Schritt. Wir in Bayern sind sehr stolz, eine solch ausgezeichnete Unparteiische in unseren Reihen zu haben“.

Daniela Göttlinger war auch schon auf internationalem Parkett als Schiedsrichterin im Einsatz

Auf internationalem Parkett war Daniela Göttlinger auch schon im Einsatz Unter anderem bei den WM-Qualifikationsspielen zwischen Armenien und Albanien sowie zwischen Island und Belarus. „Das waren natürlich tolle Erfahrungen für mich“, sagt Göttlinger. Die Unparteiische aus Schwaben hat bisher 47 Partien in der Frauen-Bundesliga an der Linie absolviert, in der Regionalliga Bayern der Männer kommt sie auf elf Einsätze. Als Unparteiische ist sie bei den Frauen bis zur Regionalliga im Einsatz, bei den Männern pfeift sie Begegnungen bis zur Bezirksliga.

Doch ganz reibungslos verlief der Sprung für die junge Frau nach oben nicht. Göttlinger erzählt von einem Makel in ihrer Karriere. „Ich lag bei der Benotung meiner Spiele in der Bezirksliga an erster Stelle, doch dann schaffte ich bei einer Leistungsprüfung die für den Aufstieg in die Landesliga notwendig gewesen wäre, die notwendige Zeit beim Lauftest nicht“, berichtet sie. Für die ehrgeizige Sportlerin war dies eine persönliche Niederlage. Es dauerte einige Zeit, bis sie diese Schlappe verdaut hatte und es wieder versuchte.

Vom SV Adelsried wechselte Daniela Göttlinger ins Frauenteam des SV Bonstetten

Doch wie kommt ein Mädchen zum Fußball und später zum Schiedsrichterwesen? Mit sechs Jahren kam Daniela Göttlinger beim SV Adelsried ins Fußballtraining, spielte erst in den Kleinfeldteams und da es bei ihrem Heimatverein keine Mädchenmannschaft gab, wechselte sie später zum Nachbarverein SV Bonstetten. „Als ich mit Fußball anfing, glaubte meine Mutter nicht, dass diese Leidenschaft von Dauer sein würde, sie dachte eher an eine Phase.“ Doch da hatte sich ihre Mutter getäuscht.

Lesen Sie dazu auch

In der B-Jugend entschloss Daniela sich dann, die Schiedsrichter-Prüfung abzulegen. Nicht weil sie Unparteiische werden wollte, sondern weil sie glaubte, ihr eigener B-Mädchentrainer, der bei den Punktspielen als Referee fungierte, würde das eigene Team benachteiligen. „Da war ich sehr wissbegierig“, erklärt sie. Und fing schließlich doch Feuer für das neue Hobby. Trotz Schule, Abitur und späterem Pädagogik-Studiums. Ihre Eltern fuhren sie zu den Spielen, „das Schiedsrichterhonorar für die Spiele war ein schönes Taschengeld für mich“. Zunächst kickte sie selbst weiter, bei den Frauen für den CSC Batzenhofen/Hirblingen, bei dem ihr Spielerpass immer noch liegt.

Daniela Göttlinger bei einem ihrer Einsätze als Schiedsrichterin in der Fußball-Bayernliga. Foto: Erwin Hafner

Schiedsrichter-Lehrwart Horst Schäfer und Alessa Plass weckten das Interesse am Pfeifen

Eine Schiedsrichter-Laufbahn sahen ihre sportlichen Planungen bis dahin nicht vor. Bis Horst Schäfer, Lehrwart der Augsburger Schiedsrichter-Gilde eines Tages bei ihren Eltern auftauchte und der damals 15-Jährigen das Pfeifen richtig schmackhaft machte. Der Ehrgeiz hatte sie gepackt, sie wurde bei den Jung-Referees gefördert und fühlte sich dort pudelwohl. Sie lernte Alessa Plass, ebenfalls Unparteiische mit Leib und Seele, kennen.

Man trainierte zusammen, tauschte sich aus und Alessa wurde zu einer wichtigen Bezugsperson. Es folgte bei den Männern zunächst der Aufstieg in die Kreisliga. Ab da hatte sie die Verantwortung für ein ganzes Gespann. „Plötzlich arbeitet man im Team“, musste sie erkennen „und hat Verantwortung“. Und erlebt, dass das Hobby mittlerweile ziemlich zeitaufwändig ist.

Für die Spiele nimmt Daniela Göttlinger Überstunden oder Urlaub

Es sei für sie nicht immer einfach, Hobby und Beruf unter einen Hut zu bringen. Zumal sie beim Bezahlfernsehsender Sky in München-Unterföhring als „Head of Training“ für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig ist. „Natürlich ist die Freizeit knapp bemessen“, stellt Daniela Göttlinger fest, „das muss auch meine Partnerin erfahren“. Für die Spiele greift sie auf Überstunden zurück oder nimmt Urlaub.

Trotzdem freut sie sich schon, wenn es nach der Weihnachtspause auf dem Rasen und der Außenlinie wieder los geht. Bei den Männern steht sie im Gespann mit Schiedsrichter Elias Tiedeken (Neusäß) an der Linie, bei Frauenmatches sind Angelika Söder (Nürnberg) und Karoline Wacker (Baden-Württemberg) ihre Chefinnen.

Einen kleinen Nachteil hat ihr sportlicher Höhenflug allerdings auch. Gerne würde sie selbst noch ab und an mit den Batzenhofer Mädels um Punkte spielen, doch das ist im Moment nicht mehr möglich. Schließlich haben jetzt erst einmal die Berufungen durch die Fifa Vorrang für Daniela Göttlinger.