Weitere drei Millionen Euro für die Sanierung der Augsburger Sporthalle

Plus Die Sport- und Freizeitstätten der Stadt Augsburg verschlingen viel Geld. Jetzt wurden wieder große Beträge für die Sporthalle und das Alte Stadtbad genehmigt.

Der Sportausschuss der Stadt Augsburg hat eine weitere Millionensumme für die Sanierung von Augsburger Sport- und Freizeitstätten auf den Weg gebracht. Bei der Erhard-Wunderlich-Halle geht es um den zweiten Bauabschnitt mit Kosten in Höhe von 3,568 Millionen Euro (brutto), beim Alten Stadtbad muss die Erneuerung der Westfassade um die Reparatur des Daches erweitert werden, sodass hier weitere rund 300.000 Euro anfallen. Beide Maßnahmen wurden einstimmig vom Sportausschuss befürwortet, da die Gelder für die seit langem als unerlässlich geltenden Arbeiten zu einem großen Teil bereits in den städtischen Haushalt eingestellt sind. Die noch fehlenden knapp 500.000 Euro sollen für die Nachtragshaushalte 2023 und 2024 angemeldet werden, die Genehmigung durch den Stadtrat steht noch aus.