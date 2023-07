Wenn die eigenen Spieler zu gut spielen, haben TC Schießgraben und TC Augsburg Probleme

Die Tennis-Zweitligisten TC Schießgraben und TCA müssen beim Personal improvisieren, wenn Spieler kurzfristig absagen.

Michael Thor ist Improvisieren gewohnt. Wie schon zu Saisonbeginn musste der Teammanager des TC Schießgraben kurzfristig auf seinen Spitzenspieler Lukas Neumayer verzichten. Der österreichische Tennisprofi war beim heimischen ATP-Turnier, den Salzburg Open, bis ins Finale vorgedrungen und sagte deshalb den Zweitliga-Aufsteiger ab. Besonders ärgerlich, weil der Schießgraben einen Doppelheimspieltag hatte.

TC Schießgraben verliert neun Spiele im Match-Tiebreak

Hatte Thor gegen Frankfurt und Würzburg den Franzosen Antoine Escoffier einfliegen lassen, organisierte er jetzt den Österreicher Lukas Krainer. Umsonst. Sowohl gegen den TC Bad Vilbel (4:5) am Freitag als auch am Sonntag gegen den TV Reutlingen (2:7) ging der TC Schießgraben leer aus. Dabei boten die Gastgeber auch ohne ihre Nummer eins an beiden Spieltagen Tennis vom Feinsten und Spannung pur. Allerdings ohne Happy End. Am Freitag verlor Schießgraben zwei Spiele im Match-Tiebreak, am Sonntag waren es gleich drei. „Natürlich fehlt uns Lukas als Nummer eins, aber wir haben jetzt schon neun Match-Tiebreaks verloren“, hadert Thor. „Mit etwas Glück hätten wir jetzt zwei Siege mehr, so stehen wir mit 2:6 Punkten mit dem Rücken zur Wand.“

Dabei hatten die Schießgraben-Spieler gegen den Aufstiegskandidaten Reutlingen besonders in den Einzeln den rund 300 Zuschauern tollen Sport geboten. Als allerdings das entscheidende Doppel verloren war, gaben die beiden anderen Schießgraben-Duos auf, weil Antoine Escoffier und Facundo Yunis frühzeitig zu Turnieren abreisen mussten.

TCA-Spitzenspieler reist nach den Einzeln ab

Ähnlich erging es am Sonntag Thors Kollegen vom TC Augsburg, Helmut Martin, beim Auswärtsspiel gegen den TC Ismaning. Constantin Frantzen bereitet sich mit seinem Doppelpartner Hendrik Jebens bereits auf das ATP-Turnier im Schweizer Gstaad (500.000 Dollar Preisgeld) vor, wo man ins Hauptfeld gelangte. Und der tschechische Top-Spieler Andrew Paulson sagte kurzfristig ab, weil er im Finale des ITF-Turnieres in Kassel stand. Und es sollte am Sonntag noch heftiger kommen.

Spitzenspieler Hernan Casanova packte nach seinem Einzel, das der Argentinier gegen Jakob Schnaitter 6:3, 6:0 gewonnen hatte, seine Sachen, um seinen Flieger nach Finnland zu erreichen, wo er beim ATP-Challenger-Turnier in Tampere am Dienstag im Doppel antritt. Helmut Martin zeigt dafür Verständnis: „So ist das Tennis-Geschäft. Die Profis verdienen ihren Lebensunterhalt mit den Turnieren. Das müssen wir so akzeptieren.“ Was ihm auch leichter fiel, denn sein Team gewann in Ismaning mit 5:4 und steht jetzt mit 6:0 Punkten mit Reutlingen (8:0) und Ludwigshafen (6:0) überraschend an der Tabellenspitze.

Am Sonntag Derby TC Augsburg gegen TC Schießgraben

Jetzt kommt es für den TCA diese Woche zum Showdown. Am Freitag (ab 13 Uhr) erwartet man Ludwigshafen auf der Anlage am Siebentischwald und am Sonntag (ab 11 Uhr) kommt es zu Hause zum Lokalderby gegen den TC Schießgraben (Freitag in Pforzheim). Beide Teams wollen in Bestbesetzung antreten. Wenn ihre Spieler bei den Turnieren nicht zu gut spielen und weit kommen.