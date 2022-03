Der älteste Panther-Profi geht voran

Plus Thomas J. Trevelyan ist die prägende Figur bei der knappen 1:2-Niederlage der Augsburger Panther gegen München. Der 38-Jährige zeigt nicht nur Qualitäten als Torjäger.

Thomas J. Trevelyan ist kein Eishockey-Boxer, kein Prügler, der den härtesten Burschen im gegnerischen Team zum Tanz auf dem Eis mit den Fäusten herausfordert. Und doch schnappte sich Trevelyan gleich nach dem üblen Check von Münchens Patrick Hager gegen den AEV-Angreifer David Stieler den EHC-Kapitän.