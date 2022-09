Augsburger Panther

vor 16 Min.

Ein Wochenende, drei Verletzte: Nicht nur Panther-Coach Russell fällt aus

Plus Der Trainer auf Krücken, der Top-Mann weg, dazu zwei neue Ausfälle – die Augsburger Panther plagen kurz vor Saisonstart Verletzungssorgen.

Von Fabian Huber

Es dürfte ziemlich voll gewesen sein am Montagvormittag in der Arthro-Klinik, denn die Augsburger Panther kamen gleich mit drei Patienten: Da war zum einen Peter Russell, der in den Kernspintomografen geschoben wurde. Es muss ein fieser Zusammenprall gewesen sein, als der Cheftrainer bei einer Übung im Samstagstraining in die eine Richtung fuhr, einer seiner Verteidiger in die andere, die Blicke kreuzten sich nicht, die Körper schon. Der Abwehrmann fiel auf das Knie seines Coaches. Und der ist jetzt erst einmal weitgehend arbeitsunfähig. „Das war ein blöder Zusammenprall“, sagt Co-Trainer und Augenzeuge Derek Mayer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen