Eishockey

vor 57 Min.

Augsburger Panther arbeiten vor dem Spiel gegen Nürnberg an der Offensive

Plus Augsburgs Trainer Peter Russell fordert von seinem Team mehr Aggressivität im Angriffsspiel. Die personelle Situation bleibt jedoch angespannt.

Von Milan Sako

Trotz seiner Schiene am lädierten Knie fährt Peter Russell flink über das Eis. Stoppt mit einem Pfiff seine Spieler, die gerade das Überzahlspiel einüben. der Schotte holt die Fünfer-Formation zusammen, gestikuliert, erklärt, deutet mit den Händen an, was er sehen will. Und dann geht es weiter. Russell wirft den Puck ein. Wieder versuchen fünf Panther den Viererblock vor Torhüter Dennis Endras auszuspielen, auseinander zu ziehen, zu knacken.

