Der neue Panther-Coach Serge Pelletier drückt aufs Tempo

Plus In wenigen Tagen muss der neue AEV-Trainer dem Team seine Spielidee vermitteln. Warum Serge Pelletier ein Angebot aus der Schweiz ausschlug und nach Augsburg kam.

Serge Pelletier ist gleich als Improvisationskünstler gefragt. Als der neue Panther-Coach am Mittwoch ab zehn Uhr erstmals auf dem Eis des Curt-Frenzel-Stadions seine Drills erklärt, hören ihm gerade mal 16 Feldspieler und drei Torhüter zu. Die Eishockey-Idee des 56-Jährigen setzt auf Geschwindigkeit, entsprechend gestaltet Pelletier seine Übungen – eher kurz mit viel Tempo und hoher Intensität. Vertändelt ein Spieler die Scheibe, pfeift der neue Panther-Coach ab und fordert eine fehlerfreie Wiederholung.