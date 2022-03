Augsburger Panther

18.03.2022

Das Match gegen Krefeld ist für den AEV ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf

Startaufstellung: Voraussichtlich mit Nummer-eins-Torwart Olivier Roy (vorne) gehen die Augsburger Panther in das Heimspiel am Freitag gegen DEL-Schlusslicht Krefeld.

Plus Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Krefeld kann Augsburg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Schwaches Powerplay: Trainer Pelletier hofft auf die Rückkehr von zwei Kreativ-Stürmern.

Von Milan Sako

Endspurt in der Deutschen Eishockey-Liga. Auch wenn Trainer wie Spieler immer wieder beteuern, dass sie nur auf das nächste Match schauen, werden doch die Taschenrechner ausgepackt. Entscheidend ist: Bloß nicht Letzter werden. Nachdem in der vergangenen Saison der Abstieg wegen der sportlichen Verwerfungen in der Corona-Pandemie ausgesetzt worden war und mit Bietigheim ein Aufsteiger aufgenommen und die Liga auf 15 Teams aufgestockt wurde, wird es in dieser Spielzeit keine Ausnahme geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen