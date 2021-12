Panther-Torwart Keller hat genug pausiert

Wegen Spielverlegungen setzten die Augsburger Panther und ihr Torhüter zwei Wochen lang aus. Nun warten zwei schwere Auswärtsspiele auf das Team, das immer noch mit Problemen in der Abwehr kämpft.

Reisen, spielen, reisen, spielen und dazwischen ein wenig trainieren – das ist der übliche Modus der Augsburger Panther im Dezember, einem der Eishockey-Monate schlechthin. Doch im Augenblick sieht der Rhythmus der Augsburger Panther komplett anders aus. Fast täglich bitten Cheftrainer Mark Pederson und sein Assistent Pierre Beaulieu im Curt-Frenzel-Stadion zu Übungseinheiten. Zwei freie Tage hat das Trainerduo ebenfalls eingestreut. Der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga hatte wegen der in Bayern verordneten Geisterspiele im Profisport etliche Partien verlegt oder auch getauscht. Der ursprüngliche Spielplan wurde über den Haufen geworfen. So liegen zwischen der jüngsten Partie am 5. Dezember in Düsseldorf (4:3 für den AEV) und dem nächsten Match am Sonntag bei den Adlern Mannheim (16.30 Uhr) exakt zwei Wochen Pause.

Torwart Markus Keller ist zurück. Hier zu sehen bei der Niederlage gegen den EHC München. Foto: Heike Feiner

Die Spieler sehen die ungewöhnliche Ruhephase aus zwei Blickwinkeln. „Einerseits ist es schwierig, die Spannung über einen so langen Zeitraum hoch zu halten. Aber wir müssen es auch wirtschaftlich sehen. Wir wollen so wenig wie möglich vor leeren Tribünen spielen. Nicht nur, weil es keine Freude macht. Unsere Gehälter sind ja auch teilweise von den Zuschauerzahlen abhängig“, sagt Torwart Markus Keller.

Erst ein Geisterspiel der Panther

Bisher mussten die Panther erst ein Geisterspiel gegen Köln absolvieren. Es werden noch einige folgen. Wie viele Partien ohne Publikum ausgetragen werden, ist noch nicht abzusehen. Die Politik wird je nach Lage der Corona-Pandemie die Regeln für den Profisport anpassen.

Aus beruflichem, aber auch persönlichem Interesse verfolgt Keller die Statistiken schon seit Langem. „Ich schaue mir jeden morgen die Inzidenz in Augsburg an. Das ist bei mir zum täglichen Ritual geworden.“ Der gebürtige Augsburger hat bereits vor zwei Wochen seine Booster-Impfung erhalten.

Keller war ursprünglich als Nummer zwei der Panther eingeplant

Doch da sich Olivier Roy früh in der Saison wieder eine Verletzung an den Adduktoren zuzog, kam der körperlich stabile Keller oft zum Zug. 15:9 lautet die Einsatz-Statistik zugunsten des gebürtigen Augsburgers. In der Fangquote liegen die beiden Keeper mit knapp 89 Prozent gehaltener Schüsse nahezu gleichauf.

Beim Augsburger 4:3-Sieg zuletzt in Düsseldorf stand Keller im Kasten, was ihn aus zwei Gründen freut: „Das hat uns gut getan, weil wir auswärts ja noch nicht so viele Punkte geholt haben. Genau gesagt war es zuvor nur ein Sieg in Bietigheim, bei dem Olivier Roy gefangen hat. Jetzt habe auch ich meinen ersten Auswärtserfolg eingefahren“, sagt der Mann mit der Rückennummer 35.

Schwache Auswärtsbilanz des AEV

Die Bilanz in fremden Hallen ist schwach. Den beiden Erfolgen stehen elf Niederlagen gegenüber. Die nächsten zwei Gegner liegen den Panthern nicht. Bei den jüngsten Auftritten in dieser Saison setzte es klare Niederlagen – 1:7 in Mannheim und 0:5 in Bremerhaven.

Trotz der langen Pause und der ausgiebigen Möglichkeit zur Erholung bleibt die Abwehr die Problemzone des AEV. Verteidiger John Rogl musste zwischenzeitlich mit dem Training aussetzen. Seine Kollegen Wade Bergman und Scott Valentine arbeiten sich erst wieder an die Mannschaft heran.

