Augsburger Panther

Corona sorgt beim AEV-Sieg für eine Aufstellung wie in den 70ern

Plus Mit nur vier Abwehrspielern gelingt den Panthern ein Auswärtssieg. John Rogl erzählt von seiner Einsatztaktik und hofft im Heimspiel am Mittwoch gegen die Adler Mannheim auf Verstärkung.

Von Milan Sako

Am Montag stand für John Rogl auf dem Tagesplan: alles außer Eishockey. Ein wenig einkaufen, anschließend kochen. „Den Rest des Tages habe ich mich ausgeruht“, erzählt der 25-jährige Verteidiger. Bei seinen Abwehrkollegen Brady Lamb, Wade Bergman und Jesse Graham dürfte der Tag nicht viel anders ausgesehen haben. Das Programm am Vortag hat vor allem die Abwehrspezialisten überstrapaziert. Mit lediglich vier Verteidigern waren die Panther am Sonntag in Straubing angetreten. „Du kommst auf die Bank, bist erst mal platt und ausgepumpt. Aber dann es geht 30 Sekunden später schon wieder aufs Eis“, schildert die Nummer 28 der Panther den extrem fordernden Rhythmus.

