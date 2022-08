Augsburger Panther

06.08.2022

Soramies sucht seine Chance bei den Augsburger Panthern

Plus Der Stürmer Samuel Soramies kommt unerwartet als Nationalspieler in den Kader der Augsburger Panther. Was sich der 23-Jährige von seinem Wechsel nach Augsburg erhofft.

Von Milan Sako

Den Termin haben sich die Panther-Fans vorgemerkt: Am Samstag ab 10 Uhr bittet Coach Peter Russell die Mannschaft zum Trainingsauftakt ins Curt-Frenzel-Stadion. Die Neuzugänge inklusive Rückkehrer Dennis Endras werden mit ihren Teamkollegen in die Saison starten. Die Profis schnürten bereits in der vergangenen Woche die Schlittschuhe fast täglich, um individuell zu laufen und zu schießen. Samuel Soramies freut sich auf die Premiere: „Das erste Mannschaftstraining ist auch für mich etwas Besonderes: Zum ersten Mal mit den Jungs gemeinsam aufs Eis zu gehen, gegen die man in den vergangenen Jahren gespielt hat.“ Der 23-Jährige ist einer der zahlreichen Neuzugänge im Kader und hat im Frühjahr ein unerwartetes Upgrade bekommen. Und zwar von Bundestrainer Toni Söderholm.

