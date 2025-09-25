Zwei Augsburger Rad-Profis bei der Rad-WM in Ruanda

Wenn am Freitag um zwölf Uhr das Rennen der U23 bei der Weltmeisterschaft in Ruanda gestartet wird, dann versucht der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann vor dem Fernseher zu sitzen: „Das Niveau ist so hoch, dass man Parallelen zur voraussichtlichen Dynamik des Profirennens auf der gleichen Strecke ziehen kann.“

Die U23-Fahrer müssen den 15 Kilometer lange Rundkurs rund um die Hauptstadt Kigali elfmal (165 Kilometer) durchfahren. Auf die Elite-Starter warten am Sonntag (9.45 Uhr) 15 Runden plus eine extra Schleife. Am Ende werden die Radprofis 267 Kilometer und 5.475 Höhenmeter absolviert haben. Dazu kommt noch ein ruppiges Kopfsteinpflaster. Die Wettervorhersagen sind gut: 25 Grad und Sonne. Trotzdem sagt Zimmermann: „Das wird knallhart.“

Marco Brenner gewann im vergangenen Jahr Staffel-Silber

Zimmermann wird aber beim U23 auch deshalb interessiert zuschauen, weil mit Mauro Brenner ein weiterer Augsburger an den Start gehen wird. Der 21-Jährige ist der jüngere Bruder von Marco Brenner. Der 23-Jährige war mit Zimmermann im vergangenen Jahr bei der WM in Zürich im deutschen Team. Mit der Mixed-Staffel gewann Brenner Silber, im Einzelrennen musste er aufgeben, Zimmermann erkämpfte sich Platz 15.

Mauro Brenner in der Helferrolle

Der 21-jährige Mauro Brenner ist aber nach seinem Sturz bei der Tour de l’Avenir Ende August noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte: „Ich habe noch Schmerzen im Knie. Ich werde als Helfer für das Team alles geben, aber ich muss sehen, ob ich das Rennen zu Ende fahren kann.“

Georg Zimmermann will bei der Rad-WM die Top-Ten angreifen

Zimmermann hat andere Ambitionen: „Ich werde versuchen, die Top-Ten anzugreifen.“ Dabei helfen soll ihm sein Intermarche-Teamkollege Jonas Rutsch. Bei der deutschen Meisterschaft funktionierte das Duo optimal: Zimmermann gewann den Titel. Favorit auf den WM-Titel ist nicht nur für Zimmermann der Slowene Tadej Pogacar. „Zuletzt war er nicht so dominant, aber je länger und härter ein Rennen ist, desto besser ist es für ihn. Darum denke ich, dass der Titel nach Slowenien geht.“

Erstmals wird eine Rad-WM auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen. Für Zimmermann nachvollziehbar: „Das Rad gehört hier zur Kultur. Damit wird alles transportiert, auch Türen. Die Leute sind begeistert. Da muss man keine Fans einfliegen lassen.“ Dass in Ruanda 1994 ein Genozid an der Tutsi-Minderheit stattfand und Präsidenten Paul Kagame sehr autoritär den Staat führt, weiß Zimmermann. „Das ist hier natürlich alles andere als eine Demokratie, aber die Leute freuen sich auf die WM.“