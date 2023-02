Trainingszeiten in Augsburger Sporthallen bleiben ein rares Gut

Plus Augsburger Sportvereine drängen auf Erweiterung des Pilotprojekts, Grundschulturnhallen für Trainings- und Sportgruppen zu öffnen. Doch es gibt Hindernisse.

Freier Trainingsraum in den Augsburger Sporthallen bleibt innerhalb der Stadt weiterhin ein rares Gut. Zahlreiche Sportvereine und Sportgruppen bräuchten vor allem über die kalten Wintermonate noch Belegungszeiten für ihre Mitglieder, doch die Kapazitäten reichen bei Weitem nicht aus. Einen kleinen Lichtblick hat das Pilotprojekt des Sport- und Bäderamts gebracht, die Schulturnhallen der Grundschule Firnhaberau und der Schule Centerville-Süd in Kriegshaber außerhalb der Unterrichtszeiten für den Vereinssport zu öffnen. Wenn es nach den Augsburger Sportvereinen geht, sollte dieses Projekt lieber heute als morgen ausgeweitet werden.