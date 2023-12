Augsburger Sport setzt Zeichen für den Frieden

Schwaben-Basketballerinnen stellen die neue Initiative "Wir alle sind Augsburg" vor. Die bedruckten Trikots sollen für Diversität und Toleranz stehen. Nachahmer sind herzlich willkommen.

Mit einer zweiwöchigen Verzögerung hat es mit der Präsentation der neuen Basketball-Trikots des TSV Schwaben Augsburg dann doch noch geklappt. Aufgrund des starken Schneefalls war die Partie der Bayernliga-Frauen am 2. Dezember abgesagt worden, nun konnte das Heimspiel gegen den TSV Wasserburg (45:64) dazu genutzt werden, die Friedensinitiative der Stadt "Wir alle sind Augsburg" zu unterstützen und zu promoten. Die komplette Basketball-Abteilung des TSV Schwaben wurde mit den neuen Spiel-Shirts ausgestattet. Im Beisein von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber präsentierten die Bayernliga-Basketballerinnen das Trikot mit dem Schriftzug und dem Logo.

Nach dem 7. Oktober, dem Angriff der Hamas auf Israel, wollte auch die Stadt Augsburg ein Zeichen für Toleranz und Diversität sowie gegen Rassismus und Ausgrenzung setzen. Hans-Peter Pleitner, der Präsident des TSV Schwaben Augsburg und Sportbeirats-Vorsitzender in Personalunion, fing gleich mit seinem eigenen Verein an. "Bei uns gibt es so viele Nationalitäten, Religionen und Kulturen, da wollten wir gerade bei den Jugendlichen etwas zu bewegen. Dass alle gemeinsam spielen und der Sport so seine integrierende Wirkung entfalten kann."

TSV Schwaben Augsburg setzt mit der Friedensaktion ein Zeichen für Gemeinsamkeit

Ähnlich wirbt die Stadt um ein respektvolles Miteinander. "Frieden geht nur gemeinsam. Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit haben in Augsburg keinen Platz – denn Augsburg ist eine vielfältige und dynamische Stadt. Auch das Vereinsleben ist für ein friedliches Miteinander prägend und ausschlaggebend. Der TSV 1847 Schwaben setzt mit den Trikots daher ein schönes Zeichen für Gemeinsamkeit", wirbt die Stadt auf ihrer Homepage für die Aktion.

Die Basketballmannschaften hätten aber nur den Anfang gemacht, sagt Pleitner, der mit der Aktion nicht nur vereinsintern, sondern auch für den gesamten Sport der Stadt vorangehen will. "Es ist schon so gedacht, dass sich nun auch andere Mannschaften aus anderen Vereinen anschließen." Der Schriftzug und das Logo der Friedensinitiative sind für alle Vereine auf der städtischen Homepage abrufbar.

Lesen Sie dazu auch