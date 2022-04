Basketball

06:14 Uhr

Kangaroos wollen große Sprünge machen

Plus An der Augsburger Stadtgrenze zeigt sich, dass die Region hungrig nach der spektakulären Korbjagd ist. Zuletzt waren 1000 Zuschauer in der Stadtberger Halle.

Von Oliver Reiser

Auch wenn sie die Silhouette der Stadt Augsburg auf der Brust haben, das Wappen von Stadtbergen tragen die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen im Herzen. Momentan sind die Kangaroos dabei, Geschichte zu schreiben. Am Freitag (20 Uhr) beginnt das Play-off-Finale um den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B. In Hin- und Rückspiel trifft man auf den Spitzenreiter der Nordgruppe der wegen Corona geteilten 1. Regionalliga Süd, MTSV Schwabing. Das Rückspiel steigt am 30. April in Leitershofen.

