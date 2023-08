Namhafter Neuzugang für den TV Augsburg

Im September steigt der TV Augsburg in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Regionalliga ein. Trainer Markus Mosig wird auf einen starken Kader zurückgreifen können.

Am Freitag hat Markus Mosig geheiratet. Auf freudige Ereignisse hofft der Trainer des TV Augsburg ebenso in der kommenden Spielzeit. Die Basketball-Männer hatten die vergangene Saison in der 2. Regionalliga Mitte überraschend als Dritter beendet, nun wünscht sich Mosig ein ähnlich gutes Abschneiden in der folgenden Runde. Grundlagen dafür legen der Trainer und seine Mannschaft in der Vorbereitung, die Anfang September beginnen soll. Schon seit einiger Zeit treffen sich die Spieler zu lockeren Einheiten oder absolvieren freiwilliges Fitnesstraining; sie spielten in der Pause Volleyball oder gingen gemeinsam zum Biken. Seit August beschäftigen sie sich wieder mit dem Ball. Wurftraining steht an, ehe der TVA "mit Vollgas in die Vorbereitung" starte, wie Mosig es beschreibt.

Neuzugang Max Uhlich beendet Karriere, wo sie begonnen hat

Schon nach der vergangenen Saison hatte der Trainer Veränderungen in seinem Kader angekündigt. In der Breite und in der Qualität wollen sich die Augsburger verbessern. Eine tragende Säule im Team wird Neuzugang Max Uhlich einnehmen. In der vergangenen Saison lief er noch als Kapitän für die BG Leitershofen-Stadtbergen in der drittklassigen ProB auf, nun schließt er sich seinem Heimatverein an. Beim TVA begann Uhlich als Fünfjähriger seine Karriere. Von 2011 bis 2013 spielte er bei Bayern München, und dann folgten exakt zehn Spielzeiten bei der BG. "Beim TVA möchte ich nun dort, wo meine Karriere einst begann, diese auch beenden", erklärte er nach seinem Abschied. Der 28-Jährige war fast die gesamte Rückrunde mit mehreren Verletzungen ausgefallen, eine Fortsetzung auf ProB-Level erschien wenig sinnvoll. Für den TVA hingegen kann Uhlich eine große Verstärkung sein.

Weitere Neuzugänge sind Marco und Dani Franken, die zuletzt für den TSV Schwaben Augsburg in der Bayernliga gespielt haben. Beide seien in der Jugend auch schon mal beim TVA aktiv gewesen, berichtet Mosig. In der Jugend spielten die Brüder in Königsbrunn. Das Gros der Mannschaft wird aus bewährten Kräften bestehen, Rückkehrer Alexander Chalusiak, Nico Breuer, Matthias Ottlik oder Sebastian Woelki werden das Gerüst bilden. Mosig möchte seinen Kader nicht zu groß werden lassen. Weil er mit 13, 14 Spielern die Partien bestreiten möchte, würden einige Spieler aus der zweiten und dritten Reihe vorwiegend in der zweiten Mannschaft (Bezirksoberliga) zum Einsatz kommen. Das schließt aber weitere Verstärkungen nicht aus. Mindestens zwei Spieler kämen noch hinzu. "Wir müssen aber noch abwarten, bis wir es offiziell machen dürfen", so Mosig.

Chris Würmseher wird als hauptamtlicher Jugendtrainer beim TVA arbeiten

Eine weitere Position haben die Augsburger bereits besetzt. Mit Chris Würmseher kann der TVA künftig auf einen hauptamtlichen Jugendtrainer zurückgreifen. Nach drei Jahren in Bayreuth wird der Profibasketballer künftig in der ProB für die BG Leitershofen/Stadtbergen spielen. Zugleich wird der Sportwissenschaftler alle TVA-Trainer im Jugendbereich unterstützen. "Dort haben wir einen extrem hohen Zulauf in den vergangenen Monaten", berichtet Mosig. Würmseher soll ergänzend zum Mannschaftstraining individuell mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Im September werden die Augsburger eine Reihe Testspiele bestreiten, vorwiegend gegen höherklassige Teams. Eile müssen die Basketballer indes nicht verspüren. In der Regionalliga beginnt die Punktrunde erst am letzten Oktober-Wochenende.

