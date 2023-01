Basketball

16:11 Uhr

Schwieriger Generationenwechsel beim TV Augsburg

Mirijam Unger (Mitte) geht mit ihrem Team in das Saisonfinale.

Plus Die Regionalliga-Basketballerinnen des TV Augsburg standen vor einem Jahr weit oben, jetzt sind sie Tabellenletzter. Warum?

Von Robert Götz

Vor fast genau einem Jahr, da standen die Regionalliga-Basketballerinnen des TV Augsburg in der Tabelle der Hauptrunde weit oben. Spielertrainerin Mirijam Unger ärgerte später mit ihrer Mannschaft in der ersten Playoff-Runde zur 2. Bundesliga auch Favorit Marktheidenfeld, auch wenn man in Addition der beiden Spiele ausschied.

