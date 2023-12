Basketball

So denken die Basketballer des TV Augsburg über einen Aufstieg

Plus In der 2. Regionalliga Mitte steuert der TVA nach einem Derby-Sieg auf eine souveräne Meisterschaft zu. Über die Folgen des anhaltenden Erfolgs machen sich die Verantwortlichen Gedanken.

Von Johannes Graf

Das sei eine gute Frage, meint Markus Mosig und schiebt hinterher: "Bisher ist der Aufstieg noch kein großes Thema." Der Trainer weiß allerdings, dass ein mögliches Aufrücken in den kommenden Wochen sehr wohl ein Thema werden wird. Und dann möchten er und die Basketballer des TV Augsburg darauf vorbereitet sein. Der 30-Jährige kündigt Gespräche mit der Vereinsführung an. "Ich werde mich in den nächsten Wochen mit unserer Geschäftsführerin zusammensetzen und mal alles durchsprechen." Dass die Augsburger die sportlichen Voraussetzungen für die Teilnahme in der 1. Regionalliga erfüllen könnten, daran besteht inzwischen kaum noch Zweifel.

Vor der Spielzeit war klar, dass die Augsburger zu den Top-Mannschaften zählen würden, mit namhaftem Personal haben sie ihren Kader verbreitet, vor allem aber auch verbessert. Seit Sommer verfügt Mosig über einen qualitativ hochwertigen Kader, entsprechend forsch formulierte er schon damals das Saisonziel. Um die Meisterschaft wolle man mitspielen, betonte er. Den Worten ließen die Augsburger stetig Taten folgen. In jedem ihrer bisherigen sechs Spiele wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht. Das bekam jüngst die Zweitvertretung der BG Leitershofen/Stadtbergen zu spüren, die im Derby nicht gänzlich chancenlos agierte, sich beim 87:70 (41:28) letztlich aber der individuellen Überlegenheit der Augsburger beugen musste.

