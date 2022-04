Basketball

28.04.2022

TV Augsburg ist die Basketball-Mannschaft der Stunde

Trainer Markus Mosig und die Basketballer des TV Augsburg haben ihre Krise überwunden und den fünften Erfolg in Folge eingefahren.

Plus Erfolgsserie der Augsburger Basketballer hält an. Das Frauen-Team des TV Augsburg wirbt für den Sport.

Von Johannes Graf

Markus Mosig wirkt gelöst. Dem Trainer ist anzumerken, wie gut die Stimmung bei ihm und den Basketballern des TV Augsburg ist. Mit einer beeindruckenden Serie in der 2. Regionalliga Süd hat das Team Zweifel verringert, künftig eine Liga tiefer antreten zu müssen. Das 78:74 (40:37) gegen die Passau White Wolves war der fünfte Erfolg am Stück, in der jüngeren Vergangenheit weist der TVA die Bilanz einer Spitzenmannschaft auf, mit 16 Punkten steht sie auf Platz neun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

