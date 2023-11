TVA-Basketballerinnen gewinnen Nervenkrimi

Zweimal lagen die Regionalliga-Basketballerinnen des TV Augsburg wenige Sekunden vor Schluss in Rückstand. Am Ende siegten sie nach Verlängerung gegen Staffelsee. Und die Feier dauerte.

Am Ende übernahm Mirijam Unger selbst die Verantwortung. Wenige Sekunden waren noch zu spielen, die Regionalliga-Basketballerinnen des TV Augsburg lagen trotz einer Aufholjagd gegen den ESV Staffelsee mit 63:65 zurück, als die Spielertrainerin den letzten Wurf in Richtung Korb abgab und traf. Es ging in die Verlängerung. Auch dort schien der TVA auf der Verliererstraße. Dass am Ende ein 76:75 auf der Anzeigetafel aufleuchtete, glaubte 20 Sekunden vor der finalen Schlusssirene niemand mehr in der TVA-Halle.

Denn die Augsburgerinnen lagen sechs Punkte zurück. Mit einem schnellen Dreier und einem weiteren Korb verkürzte der TVA auf 74:75. Doch Staffelsee hatte den Ball. Aber anstatt ihn einfach zu halten, spielten die Gäste einen Pass, Krisztina Mattis sprintete dazwischen und erzielte mit einem Korbleger den 76:75-Endstand. "Wenn wir eines können, dann ist es in der Crunch-Time, wenn es eng wird, die Nerven zu behalten“, war Unger nach dem Auf und Ab schon ein wenig stolz auf die Nervenstärke ihre Mannschaft.

TV Augsburg steht kurz vor dem Playoffs in der Frauen-Regionalliga

Es war ein wichtiger Sieg auf dem Weg zum Saisonziel: dem Erreichen der Play-offs. Die ersten vier Teams sind dafür qualifiziert. Als Dritter hat der TVA mit zehn Pluspunkten nun vier Zähler Vorsprung auf den Tabellenfünften FC Bayern München.

Jetzt kann Unger mit ihrer Mannschaft ohne Druck in das Spitzenspiel beim punktgleichen Tabellenzweiten TSV München Ost gehen. "Wir sind gut darauf vorbereitet. Es ist alles möglich, aber wir stehen nicht unter Zugzwang“, sagt Unger und verrät: "Wir waren nach dem Sieg gegen Staffelsee bis 1.30 Uhr in der Halle und haben gefeiert.“

Gefeiert haben auch die TVA-Männer. Nach dem 89:74-Sieg gegen Baunach Young Pikes steht der TVA verlustpunktfrei mit sechs Zählern an der Tabellenspitze der 2. Regionalliga Mitte. Am Samstag geht es zum Schlusslicht DJK Neustadt.