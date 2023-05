Basketball

Wie der TV Augsburg über einen Aufstieg denkt

Plus In der vergangenen Saison überraschten die Basketballer des TV Augsburg mit dem dritten Platz in der 2. Regionalliga Mitte. Trainer Markus Mosig zieht Bilanz und blickt in die Zukunft.

Von Johannes Graf

Drei Wochen sind seit dem Saisonende vergangen. Markus Mosig und die Basketballer des TV Augsburg hatten folglich genügend Zeit, das Geschehene einzuordnen und aufzuarbeiten. Was ist gut gelaufen? Was weniger gut? Kein Zweifel besteht bei Mosig darüber, was überwiegt. Mit Platz drei in der 2. Regionalliga Mitte hat der TVA positiv überrascht. "Definitiv hätte ich nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft", betont Mosig. Seit über drei Jahren trainiert der 29-Jährige die Augsburger, hatte mit Höhen und Tiefen zu tun, vor allem die Corona-Zeit hat seine Arbeit an der Seitenlinie geprägt. Entsprechend wohltuend empfand er die zurückliegende Spielzeit. Begeistert zeigt er sich über das Auftreten seiner Mannschaft, die elf von 16 Begegnungen für sich entschied. "Wir haben richtig gute Spiele gezeigt", betont Mosig.

Nach den Entbehrungen und zerstückelten Saisons freuten sich die Spieler sichtlich auf eine Runde, die sie von vorne bis hinten durchziehen konnten. Selten hat Mosig seine Spieler derart konzentriert und fokussiert erlebt. Der geregelte Trainings- und Spielbetrieb hätte sich in der Motivation "krass bemerkbar" gemacht, resümiert er. Mehrere Faktoren gaben den Ausschlag für eine durchwegs zufriedenstellende Saison.

