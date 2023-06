"Dem Max hätte das gefallen" – Aktionstag für Max Gutmann bietet mehr als nur ein Fußballspiel

Plus Die Datschiburger Kickers bieten im Rosenaustadion vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauern ein großes Rahmenprogramm, viel Sport-Prominenz und einen 4:2-Sieg gegen das Team der Augsburger Sportpresse.

Am Ende eines heißen Aktionstags mit viel Programm und 90 Minuten Fußball war sich Claus Brandmair, der Trainer der Datschiburger Kickers, sicher: "Dem Max hätte das sicher gefallen." Nicht nur, dass die Datschiburger Kickers mit 4:2 das Benefizspiel gegen ein Team der Augsburg-Allgäuer Sportpresse gewonnen hatten, sondern auch, dass das Wirken des bedeutsamen Augsburger Ehrenbürgers an diesem Tag im Mittelpunkt stand.

Denn für den Max, den 1996 verstorbenen Unternehmer und Sportförderer Max Gutmann, waren sie alle ins Augsburger Rosenaustadion gekommen. Jene Vereine, Verbände und Institutionen, die durch die Max-Gutmann-Stiftung finanzielle Unterstützung erhalten, aber auch die Fußballer der Datschiburger Kickers, die mit Benefizspielen in seinem Namen dafür sorgen, dass das Andenken an den Mann mit einem großen Herzen weitergetragen wird.