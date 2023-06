Benefiz-Veranstaltung

Prominent besetztes Fußballspiel zu Ehren von Augsburgs Sportmäzen Max Gutmann

Von Herbert Schmoll

Das Max-Gutmann-Sportfest am 17. Juni bietet ein großes Rahmenprogramm und viel sportliche Action zum Gedenken an den großen Augsburger Sportmäzen, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Die Vorbereitungen für das große Sportfest laufen auf Hochtouren. Max Gutmann, Ehrenbürger der Stadt Augsburg, Mitbegründer der Datschiburger Kickers und großer Sportmäzen in der Fuggerstadt, hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. In den 1960er und 70er-Jahren waren die prominent besetzten Spiele der Datschiburger ein Publikumsmagnet, oft kamen mehr als 20.000 Zuschauer in die Rosenau, wenn Weltklassekicker wie Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Helmut Haller oder Olympiasiegerin Rosi Mittermaier für die Kickers spielten. Zum Team gehörten auch Stars und Sternchen aus der Filmbranche oder Politiker wie Theo Waigel. Auch Eishockey-Asse wie die AEV-Cracks Paul Ambros, Tiger Waldmann oder Ernst "Gore" Köpf waren Stammgäste bei den Datschiburgern. Ab und an begaben sich die Datschiburger Kufenflitzer im Curt-Frenzel-Stadion auch aufs Eis. 100 Jahre Max Gutmann - ein Anlass für das Augsburger Fußball-Prominententeam zur Erinnerung an den großen Wohltäter am Samstag, 17. Juni (ab 12 Uhr), ein Sport- und Fußballfest im Rosenaustadion zu veranstalten. Augsburger Vereine, die von der Max-Gutmann-Stiftung unterstützt werden, präsentieren sich Im Rahmenprogramm ab 12 Uhr werden sich hinter der Tribüne Vereine oder Institutionen, die von der Gutmann-Stiftung unterstützt werden, präsentieren. So etwa der TV Augsburg (TVA), der Sportakrobatikverein (SAV) Hochzoll, oder der Stadtjugendring. Kinder können sich an einem Spielmobil vergnügen. Fußballspiel zwischen Datschiburger Kickers und Augsburg-Allgäuer-Sportpresse ist prominent besetzt Um 15 Uhr wird dann ein Fußballspiel zwischen den Datschiburger Kickers und einem prominent verstärkten Team des Vereins Augsburg-Allgäuer-Sportpresse angepfiffen. Das Kickers-Trikot werden auch ehemalige FCA-Profis wie Jan-Ingwer Calllsen-Bracker, Mark Römer oder Zdenko Miletic tragen. Vom AEV werden Eishockey-Legende Duanne Moeser und Geschäftsführer Maximilian Horber auf dem Rasen hinter dem Ball herjagen. Im Team der Journalisten sind Mitarbeiter der FCA-Medienabteilung, Weltklasse-Kanuten wie Sideris Tasiadis oder Wintersportler aus dem Allgäu vertreten. Nach Augsburg kommen möchte auch Vinzenz Geiger, Olympiasieger in der Nordischen Kombination. Coach der Pressetruppe ist Meistertrainer Armin Veh. FCA und Panther stellen Preise fürs Max-Gutmann-Sportfest zur Verfügung Der FCA und die Panther werden den Veranstaltern auch Preise für ein Glücksrad oder Ähnliches zur Verfügung stellen. Für Essen und Trinken ist im Biergarten der Stadiongaststätte gesorgt. Der Erlös dieses Sportfestes geht an die Kartei der Not, dem Hilfswerk der Pressedruck GmbH. Moderiert wird die Veranstaltung von Thomas Kern, dem Vizepräsidenten des TC Rot-Weiß Gersthofen.

