Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson: Hand gebrochen, Kampf gewonnen

Dieser Kampf hat sichtbare Spuren hinterlassen. Die Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson trägt derzeit eine dicke Bandage an ihrer rechten Hand. Unterhalb des Zeigefingers ist ein Mittelhandknochen gebrochen. Es passierte vor rund zwei Wochen, gleich in der ersten Runde des Duells gegen die Thailänderin Phannaluk Kongsang. Hanson erinnert sich. „Als ich in die Ecke zu meinem Trainer Viktor Donner gegangen bin, habe ich gewusst, dass das etwas Ernsteres ist“, sagt sie im Rückblick. Hanson hatte extreme Schmerzen, hielt die folgenden neun Runden aber durch. „Ich habe viel mit links geschlagen, aber eben auch mit rechts.“ Immerhin: Dieser Einsatz über die Schmerzgrenze hinaus zahlte sich aus. Hanson holte sich in der rumänischen Hauptstadt Bukarest den WM-Gürtel der WBF im Bantamgewicht.

