Box-Profis vertrauen den Worten des Augsburgers Alexander Haan

Feilen an Feinheiten vor dem wichtigen Kampf am Samstag bei „Ab in den Ring“: Cheyenne Hanson (li.) mit Trainer Alexander Haan.

Plus In der Kampfsportszene ist der Alexander Haan als Ausbilder von Box-Profis und -Amateuren bekannt. Regelmäßig lädt er in seinen Club zum Sparring. Darunter ist auch die Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson.

Von Michael Kienastl

Die sechste Sparringrunde hat begonnen. Aus den tänzelnden Schritten im Ring werden zunehmend träge Bewegungen. Die Deckung mit den Fäusten, die vor Minuten noch perfekt das Gesicht schützte, schafft es kaum mehr, der Schwerkraft zu trotzen. Zwischen den schweren Atemzügen geben beide Boxerinnen laute, zischende Geräusche von sich. Aus den Ecken kommen dagegen weiter ruhige Ansagen der Trainer: „Drücken, drücken, arbeiten. Beweg dich!“ Es ist die Generalprobe von Cheyenne Hanson.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

