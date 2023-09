Boxen

vor 32 Min.

Ein Abend, an dem für Boxer Robin Krasniqi vieles schiefgeht

Plus Robin Krasniqi hat lange Zeit in der Region gelebt. Mit einem Profikampf in Pristina wollte er zurück in den Sport, allerdings wurde es eine Veranstaltung mit vielen Problemen.

So hatte sich Robin Krasniqi diesen Abend nicht vorgestellt. Es sollte sein emotionalster Kampf werden, in seiner Heimat boxte er zum ersten Mal. Ausgesucht hatte er sich das Fußballstadion von Pristina im Kosovo. Als Jugendlicher war er von dort nach Deutschland geflüchtet, nun kehrte er als Profiboxer zurück. Der 36-Jährige, der im Landkreis Augsburg lebt, mit seiner Schwester bereits eine Eisdiele in Augsburg betrieb und sich jetzt intensiv seinem RK Boxing-Gym in Gersthofen widmet, hatte sich größtenteils selbst um die Organisation des Abends gekümmert. Es sollte ein Sportfest werden.

Doch genau an diesem Samstag Anfang August ging einiges schief. Begonnen beim Wetter, das ausgerechnet wenige Stunden vor dem Kampf umschlug. Aus tagelangem Sonnenschein wurden heftiger Regen und Kälte. Die Austragung des Kampfes stand auf der Kippe, die Organisatoren um Krasniqi überlegten, ihn auf einen anderen Tag zu verschieben. Aus Sicherheitsgründen durfte zunächst niemand ins Stadion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

