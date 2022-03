Boxen

Hanson gewinnt nach unglücklichem Kopfstoß in der zweiten Runde

Plus Blutende Wunde bei der Gegnerin Angela Cannizzaro führt zum Kampfabbruch und vorzeitigem Sieg für die Augsburgerin Cheyenne Hanson.

Von Andrea Bogenreuther

Es war ein Moment, der sich selbst beim intensiven Videostudium nicht so recht erschließt. Nicht einmal Cheyenne Hanson selbst, die Anfang der zweiten Runde ihres Boxkampfs gegen Angela Cannizzaro leicht den Halt verliert und mit ihrer Gegnerin zusammenstößt. Keiner der Zuschauer und Zuschauerinnen bei der Veranstaltung „Ab in den Ring“ in Königsbrunn ist darauf gefasst, dass die Italienerin aus dieser Szene einen so stark blutenden Cut davonträgt, dass der Ringrichter nur Sekunden später den Kampf abbricht und die Augsburgerin Hanson zur Siegerin erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

