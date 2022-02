Rückkehr in den Wettkampf-Modus bringt in Corona-Zeiten Probleme

Plus Lange war der Punktspielbetrieb für Mannschaftssportarten wie Handball und Tischtennis ausgesetzt. Nun dürfen die einen wieder, die anderen nicht.

Eigentlich ist Dieter Voigt, der stellvertretende Tischtennis-Abteilungsleiter des Post SV Augsburg, überrascht über die Entwicklung in seinem Sport. Obwohl der Punktspielbetrieb für nahezu alle Vereinsmannschaften – ob Männer, Frauen oder Jugend – unterhalb der Oberliga seit knapp drei Monaten auf Eis liegt, erfreuen sich die Trainingseinheiten extrem großer Beliebtheit. „Für mich ist diese Entwicklung trotz Corona einfach unglaublich. Unsere Halle ist fast immer brechend voll. An jedem Trainingsabend haben wir fast zehn Tische stehen“, freut sich Voigt.