vor 49 Min.

Vereine nehmen Trainingsbetrieb in Haunstetter Sporthalle wieder auf

Die Dreifach-Sporthalle in Haunstetten am Schwimmbad ist von der Stadt nach über zweijähriger Sperre wieder für den Vereinssport freigegeben worden.

Plus Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wurde die Haunstetter Halle am Schwimmbad wieder eröffnet. Trotzdem ist in Zukunft mit weiteren Einschränkungen zu rechnen.

Von Andrea Bogenreuther

Endlich einmal gute Nachrichten für die Augsburger Vereine: Die Sporthalle Haunstetten ist nach umfangreichen Sanierungsarbeiten seit Ende April wieder geöffnet, die ersten Trainingseinheiten konnten darin bereits absolviert werden. Laut Petra Keller vom Sport- und Bäderamt der Stadt Augsburg ist nun der Bauabschnitt, der die Sanierung von Heizung und Lüftung betraf, weitgehend abgeschlossen. "Die Vereine, die vor der Schließung Belegungen in der Sporthalle gebucht hatten, sind vollständig wieder zurückgezogen", teilte Keller auf Anfrage mit.

Ausstehend sei nur noch die Installation der Lüftungsanlage, für die derzeit die Ausschreibung läuft. Wann diese allerdings eingebaut wird und ob während dieser Phase erneut die Halle eine Zeit lang geschlossen werden muss, sei noch nicht geklärt. "Soweit möglich, werden wir den Einbau der Lüftung in die ohnehin zur Reinigung der Halle geplanten Schließzeit im Sommer legen", so Keller.

