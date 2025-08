Centurions Augsburg richten Fokus auf die Play-offs

Dieser Nachmittag lud nicht wirklich zu einem Besuch ein. Auf der Anlage der TSG Augsburg trugen die Footballer der Centurions Augsburg ein weiteres Heimspiel in der Regionalliga Süd aus. In Strömen regnete es. Und der Gegner, die Franken Knights, waren nicht einmal in der Lage, ein ordentliches Team zu stellen. Weil sie lediglich 22 Spieler aufbieten konnten, hatte die Partie keinen offiziellen Stellenwert. Die Gäste waren mit ihrem Rumpfteam angetreten, damit sie nicht aus der Liga flogen. So steht es im Regelwerk. Im Spielplan und in der Tabelle der dritthöchsten Klasse Deutschlands wurde das Aufeinandertreffen mit 36:0 für Augsburg gewertet.

Augsburgs Teammanager Daniel Metzler erzählt davon, dass die Franken ein schwieriges Jahr hinter sich hätten. Mit dem Aufstieg hatten sie spekuliert. Als ihnen dieser versagt blieb, verließen Stammkräfte den Klub. Nun retten sich die Knights irgendwie Richtung Saisonende. Doch selbst in Vollbesetzung hätten die Gäste in Augsburg wohl nichts geholt. Die Centurions sind das Maß aller Dinge, haben ihren Anspruch, in die Zweite Bundesliga aufzusteigen, bislang beeindruckend mit Leben gefüllt. Mit neun Siegen in neun Spielen führen sie das Klassement souverän an.

Cheftrainer Eugen Haaf denkt bereits an die Play-offs

Trainer berufen sich gerne darauf, von Spiel zu Spiel zu denken. Formulieren vorsichtig. Centurions-Trainer Eugen Haaf allerdings unternimmt gar nicht erst den Versuch der Zurückhaltung. „Wir werden in den letzten drei Spielen nichts mehr riskieren. Natürlich wollen wir unsere weiße Weste behalten, aber für uns beginnt jetzt die Vorbereitung auf die Play-offs“, betont er. „Darauf liegt der Fokus.“ Der erfahrene Headcoach kündigt an, in den verbliebenen Partien gegen Neu-Ulm (Samstag, 16 Uhr), in München und zu Hause gegen Passau „wichtige Ressourcen“ zu schonen.

Damit begonnen hat er bereits gegen die Knights. Spieler aus der ersten Reihe blieben beinahe über die komplette Spielzeit auf der Bank, stattdessen erhielten Ersatzspieler wie Quarterback-Vertreter Anthony Aiello Einsatzzeit. Haaf ließ viel rotieren, wenngleich nicht jeder Stammspieler damit einverstanden war. „Die Jungs wollen natürlich immer alle spielen“, berichtet Metzler. Letztlich gewannen die Augsburger die Testpartie mit 19:0. Trotz diverser Umstellungen zeigte sich die Mannschaft stabil und gefestigt.

Für ein Fotoshooting waren die Augsburg Centurions schon einmal im Rosenaustadion: Teammanager Daniel Metzler (Zweiter von links) und Trainer Eugen Haaf (Zweiter von rechts) mit Staff-Mitgliedern. Foto: Ralf Lüger

Ende August wird die Hauptrunde beendet sein, dann stehen für die Centurions die entscheidenden Spiele an. Metzler hat sich inzwischen informiert, ob Regionalligaspitzenreiter der Staffeln Südwest und Mitte überhaupt von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch machen würden. Mit Bad Homburg steht ein Team sicher fest, das in die 2. Liga aufrücken möchte. Augsburg muss folglich mindestens ein Team in den Play-offs schlagen. Dass nicht jede Mannschaft nach einem sportlichen Aufstieg hochgeht, liegt an wirtschaftlichen Überlegungen. Die Herausforderungen in der zweiten Liga wachsen.

Bei den Olympischen Spielen 2028 ist Flagfootball im Programm

Bis zum Jahr 2028, wenn die boomende Sportart olympisch wird, möchte der Verband die Liga reformieren und die Professionalisierung vorantreiben. Für die Klubs bedeutet das personellen und finanziellen Mehraufwand. Augsburg hat seine Bewerbung für Liga zwei abgegeben, bis Ende August läuft das Lizenzierungsverfahren. Klubs müssen in bestimmten Bereichen, etwa in der Infrastruktur, im Personal oder in den Finanzen, eine bestimmte Punktezahl erreichen, um zugelassen zu werden. Augsburg erfüllt die Vorgaben weitestgehend, eine elementare Frage indes bleibt: Wo spielen die Centurions künftig? Übergangsweise könnten die Augsburger ihre jetzige Heimspielstätte nutzen, auf Dauer müssten sie umziehen.

Im vergangenen Jahr kassierten die Footballer, die eine Abteilung der TSG Augsburg sind, von der Stadt eine Absage. Sie wollten im Rosenaustadion spielen, rüsteten dann aber notgedrungen die eigene Anlage mit einer Stahlrohrtribüne auf. Nun unternehmen sie einen neuen Anlauf. Donnerstag nächster Woche findet mit Vertretern des FC Augsburg, des TSV Schwaben Augsburg, der LG Augsburg und des Sport- und Bäderamts ein Vor-Ort-Termin statt. Auf der jüngsten 140-Jahr-Feier der TSG hat Metzler mit Referatsleiter Jürgen Enninger und Oberbürgermeisterin Eva Weber das Rosenaustadion thematisiert. Ausgang offen.

Wird im Herbst im Rosenaustadion American Football gespielt?

Metzler hatte nach eigenen Angaben die Zusage, dass im Herbst ein Testlauf stattfinden könnte. Den perfekten Termin dafür hätte er bereits. Mit Verantwortlichen aus Bad Homburg ist vereinbart, dass das Play-off-Rückspiel am Samstag, 27. September, in Augsburg ausgetragen wird. Mit einer hohen Zuschauerzahl könnte der Klub in der Rosenau für sich werben. Die Zusage stünde allerdings wieder auf der Kippe, berichtet Metzler. Bislang hat die Stadt den Footballern die Nutzung des Rosenaustadions hauptsächlich aus einem Grund verwehrt: Sie würden den Platz zerstören. Metzler ärgert sich und sagt: „Ein Negativbeispiel wurde herausgesucht. Es gibt aber viele andere Beispiele, wo es keine Probleme gibt.“ Das Sport- und Bäderamt wollte sich auf Anfrage vor dem Treffen nächster Woche nicht zum Thema äußern.

Das Play-off-Spiel gegen Bad Homburg würde einen Tag nach einem Spiel der Schwaben-Fußballer in der Rosenau stattfinden. Allgemein gebe es wohl wenig Überschneidungen, Fuß- und Footballer sowie Leichtathleten könnten eine gemeinsame Wettkampfstätte bekommen. Metzler rechnet vor, drei Viertel der Spiele würde sein Team im Sommer austragen – wenn die Regionalligisten TSV Schwaben und FC Augsburg II pausierten. Er betont: „Sechs Termine im Jahr sollten möglich sein.“