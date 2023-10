Zehn Jahre Cheerleading – die Kunst aus Akrobatik und Pyramidenbau

Plus Das Cheerleadingteam InMotion feiert sein zehnjähriges Bestehen. Das Interesse an dem Sport aus den USA wächst, sodass auch das Angebot beim TVA erweitert wird.

Im Rahmen einer großen Jubiläumsgala des Augsburger Cheerleadingteams InMotion (CIM) im Oktober wurde an die Wettkampferfolge der Abteilung des TV Augsburg auf Landes- und Bundesebene sowie zahlreiche Show-Auftritte in den letzten Jahren erinnert. Vor den über 100 Gästen im Kolpingsaal Augsburg wurden die langfristigen Mitglieder und der Trainerstab geehrt, die von anfangs vier auf mittlerweile 15 Personen angewachsen sind. Außerdem wurde das brandneue CIM-Logo präsentiert, unter diesem nun alle SportlerInnen ab sofort auftreten.

Im November 2013 hatte sich die American Sports Abteilung des TV Augsburg mit den Sparten Flag Football und Cheerleading gegründet. Mittlerweile trainieren 130 AthletInnen Cheersport in vier Altersgruppen, sieben Teams und zwei Sparten: Cheerleading & Performance Cheer. Letzteres ist ganz neu und erweitert seit September 2023 das Sportangebot der Cheer InMotion.