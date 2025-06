Tränen, Jubel und Gänsehaut an der Darts-Scheibe

Was für ein Finale. Die Clochard-Darter Augsburg haben bei der Bundesliga-Aufstiegsrunde in Bingen die Nerven behalten und sich erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Aufstieg in die 2. DDV-Bundesliga Süd gesichert. Am Ende einer spektakulären Saison krönte das Team seine Leistung mit einem dramatischen 7:6-Erfolg über die Husaren Darter aus Sontra – nach drei Unentschieden in der Gruppenphase und einem alles entscheidenden Teamgame.

Schon die Gruppenspiele verlangten den Augsburgern alles ab. Gegen das Topteam von Olympia Koblenz, angeführt vom PDC-Profi Leon Weber, erkämpfte sich das Team nach frühem Rückstand ein 6:6-Unentschieden. Auch im zweiten Spiel gegen That’s Life Illingen/Saar reichte es zu einem 6:6 - doch das genügte, um ins Halbfinale einzuziehen. „Wir wussten, dass in diesem Turnier jedes Leg zählen würde“, sagte Spielertrainer Michael Spragalla. „Aber die Moral der Mannschaft war überragend – wir sind jedes Mal zurückgekommen.“

Augsburger Dartspieler leon Crump sorgt für die Vorentscheidung

Das Aufstiegsspiel gegen Sontra wurde schließlich zum echten Nervenspiel – und zum emotionalen Höhepunkt. Nach einem 4:4 nach den Einzeln und einem erneut ausgeglichenen Doppelblock stand es 6:6. Wieder musste das sogenannte Teamgame die Entscheidung bringen – acht Spieler, 1001 Punkte, Best-of-Three. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Im zweiten Leg war es Leon Crump, der mit zwei 140er-Aufnahmen für die Vorentscheidung sorgte. Matchdarts wurden vergeben, doch dann verwandelte Crump mit seinem letzten Dart die Doppel-20 zum Aufstieg. „Dieser Moment war einfach unbeschreiblich“, so Crump nach dem Spiel. „Alles, was wir über Monate aufgebaut haben, hat sich in einem Wurf konzentriert. Ich war einfach nur glücklich, dass er getroffen hat.“

Team der Clochard Darter Augsburg wächst von Spiel zu Spiel zusammen

Dass es überhaupt so weit kam, war keine Selbstverständlichkeit. Zu Saisonbeginn musste die Mannschaft gleich vier Abgänge verkraften. Fünf Neuzugänge wurden integriert – eine Herausforderung, die das Team jedoch schnell meisterte. Von Spiel zu Spiel wuchs die Mannschaft zusammen und spielte sich in der Bayernliga an die Spitze.

Bemerkenswerter Teamgeist bei den Augsburger Dartspielern

Zum Einsatz kamen in der Meister- und Aufstiegsmannschaft neben Teamkapitän und Vorstand Adi Seidl auch Leon Crump, Marco Geiger, Leo Hörmann, Tobias Jäckle, Florian Kaiser, Leon Kesselring, Marcus Kreiner, Daniel Müller, Bastian Rauh, Simon Seifert, Michael Spragalla, Markus Stiegeler und Florian Zitzler. Mit Leidenschaft, Geschlossenheit und einem bemerkenswerten Teamgeist schafften diese Truppe nun den Sprung in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands. Ein Erfolg, den vor der Saison kaum jemand für möglich gehalten hätte – und der am Ende mit Tränen, Jubel und Gänsehaut gefeiert wurde.