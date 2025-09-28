Nach dramatischem Finale: Constantin Frantzen feiert seinen ersten ATP-Titel mit Robin Haase in Chengdu

Als sich Constantin Frantzen vor drei Jahren entschloss, als Doppelspezialist auf die Profi-Tour zu gehen, da hatte der mittlerweile 27-Jährige sich als Ziel auch einen Sieg bei einem großen ATP-Turnier vorgenommen. In der vergangenen Woche war es dann so weit: Mit seinem niederländischen Doppel-Partner Robin Haase gewann er die Doppelkonkurrenz beim ATP-250-Turnier von Chengdu. Im Finale besiegten sie Vasil Krikov (USA) und Bart Stevens(Niederlande) mit 4:6, 6:3, 10:7.

„Wir haben am Ende ein bisschen aggressiver gespielt und endlich konnten wir uns belohnen“, beschrieb Frantzen das enge Finale. Der Sieg brachte Frantzen/Haase über 60.000 Dollar Preisgeld ein.

Constantin Frantzen und Robin Haase behalten in Chendu die Nerven

In der 21-Millionen-Metropole im Südwesten Chinas war Frantzen und Haase bereits zum Auftakt ein Coup gelungen. Das Duo schlug den ehemaligen Weltranglistenersten Rohan Bopanna (Indien) und dessen japanischen Partner Takeru Yuzuki 6:3, 6:7, 12:10. Danach blieben sie bis zum Finale ohne Satzverlust. An der Seite von Hendrik Jebens, von dem sich Frantzen im Februar getrennt hatte, hatte Frantzen in den Jahren 2023 und 2024 alle drei Finals verloren. Danach spielte Frantzen ein paar Monate mit dem Österreicher Alexander Erler, doch diese Kombination passte nicht.

Mit Haase bei den US Open im Viertelfinale

Frantzen tat sich mit dem routinierten Haase zusammen. Der 38-jährige Niederländer hatte als Solist 2011 und 2012 das Sandplatz-Turnier in Kitzbühel gewonnen, im Doppel sammelte er seit 2011 zehn Titel auf der ATP-Tour. Anfang September scheiterte das neue Duo bei den US-Open knapp im Viertelfinale, jetzt folgte der erste Sieg in einem großen ATP-Turnier. „Nach den drei Finalniederlagen bin ich dieses Mal ruhiger geblieben und konnte mich auf meine Stärken verlassen. Mit Robin habe ich auch einen sehr erfahrenen Partner an der Seite. Es macht unheimlich Spaß, mit ihm zusammenzuspielen.“ Jetzt möchten sie in Europa ihre Siegesserie fortsetzen. Entweder in Brüssel oder Almaty in Kasachstan.