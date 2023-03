Fußballfest zum Gedenken an den Augsburger Sportmäzen Max Gutmann

Der verstorbene Augsburger Sportmäzen Max Gutmann wäre am 7. April 100 Jahre alt geworden. Zu seinen Ehren wollen die Datschiburger Kickers eine Tradition aufleben lassen.

Die Datschiburger Kickers riefen und (fast) alle kamen – egal ob Sportler, Politiker, Künstler oder auch Kirchenleute. Wenn die Augsburger Prominentenfußballer für wohltätige Zwecke spielten, dann waren in früheren Zeiten die Stadien stets gut gefüllt. Der Augsburger Bekleidungsunternehmer und Sportmäzen Max Gutmann hatte gemeinsam mit Sportjournalist Horst Eckert 1965 die Idee, mit einem Prominententeam für wohltätige Zwecke zu kicken.

Der 1996 verstorbene Gutmann, Ehrenbürger der Stadt Augsburg, würde am 7. April seinen 100. Geburtstag feiern. Zum Gedenken an ihren ehemaligen Vorsitzenden, der sich als engagierter Förderer vieler Vereine einen Namen machte, haben sich die Datschiburger Kickers eine besondere Aktion einfallen lassen. Sie wollen am Samstag, 17. Juni, ab 15 Uhr im Augsburger Rosenaustadion ein Fußballfest feiern. Das ehemalige Benefiz-Turnier soll eine Neuauflage erleben.

Eine Promitruppe soll gegen ein Team der Augsburg-Allgäuer Sportpresse spielen

Gegner der Promitruppe soll ein verstärktes Team der Augsburg-Allgäuer Sportpresse sein. Dies teilten die Kickers bei ihrer Jahreshauptversammlung mit. Der Erlös dieses Sporttages soll an die Kartei der Not, dem Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck fließen.

Mit dem Wiederaufleben dieser Tradition werden auch Erinnerungen an Weltklassesportler wie Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Uwe Seeler oder die Augsburger Asse Helmut Haller, Uli Biesinger und Eishockeylegende Paul Ambros wach. 22.000 Besucher strömten 1965 zum Premierenkick gegen die Münchner Künstlertruppe FC Schmiere in die Rosenau.

Auch Sportlegenden wie Bernhard Langer, Sepp Maier oder Fritz Walter trugen schon das Kickers-Trikot

Später trugen auch Legenden wie Golfer Bernhard Langer, Torhüter Sepp Maier oder der 1954-Weltmeister Fritz Walter das Kickers-Trikot. Auch die Neureuthers, Olympiasiegerin Rosi und Slalom-Spezialist Christian, waren bei Veranstaltungen der Augsburger Promi- und Künstlertruppe ebenso dabei wie der ehemalige Finanzminister Theo Waigel. Für die Veranstaltung am 17. Juni laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dabei soll insbesondere die Erinnerung an Max Gutmann und die von ihm initiierte Stiftung im Mittelpunkt stehen.

Kickers-Kapitäne Cluas Brandmair, Uwe Nothnagel und Robert Zenner stecken mitten in der Vorbereitung

Kickers Vorsitzender, der ehemalige Chef der Handwerkskammer Jürgen Schmid, erinnerte bei der Versammlung im Haunstetter Hof an die Spiele in Königsbrunn gegen das Team der Lebenshilfe und das Gastspiel im tschechischen Neudek aus dem vergangenen Jahr.

Schatzmeisterin Anita Donderer berichtete von einer soliden Finanzlage des Vereins. Die Kapitäne Claus Brandmair, Uwe Nothnagel und zweiter Vorsitzender Robert Zenner teilten den Stand der Vorbereitungen für das Benefizspiel mit. Brandmair und Nothnagel sind für die personellen Angelegenheiten und das Team verantwortlich, Zenner und Donderer kümmern sich um die vielfältigen organisatorischen Aufgaben.