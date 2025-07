Der Bundesliga einen Schritt näher: TCA gewinnt wichtige Heimspiele

Der Tennisclub Augsburg kann auf ein starkes Wochenende zurückblicken. Beide Heimspieltage am Freitag und am Sonntag konnte der Zweitligist für sich entscheiden. Und das, obwohl der Club auf einige Top-Talente verzichten musste. Mit den Augsburger Fans im Rücken bewiesen die Herren Nervenstärke und besiegten den TV Reutlingen und den TC Rot-Weiß Sprendlingen. Der Augsburger Profi Patrik Rikl gewann zudem das ATP-Turnier in Kitzbühel im Doppel.

Als Jakub Filipsky am Sonntag den entscheidenden Punkt im Tie-Break machte, ließ er sich auf den Boden fallen, streckte Arme und Beine von sich und ließ sich feiern. Mehrere Dutzend Fans und Betreuer hatten den Tschechen, der für den Tennisclub Augsburg spielt, angefeuert und beklatscht, in dem Moment des Sieges entbrannte dann lauter Jubel in der Halle des TCA. Mit seinem Triumph über Stepan Baum (1:6, 7:6, 14:12) hielt Filipsky die Augsburger nach den Einzelmatches im Spiel, der Zwischenstand lag bei 3:3. In den Doppelmatches bewies das Team um Leiter Helmut Martin seine Klasse und gewann am Ende mit 5:4.

TCA-Spieler Patrick Rikl gewinnt ATP-Turnier in Kitzbühel

Das Spiel war am Vormittag aufgrund der Regenfälle in die Halle verlegt worden, auf den Sandplätzen bildeten sich noch am Nachmittag Pfützen. Auf den Hallenboden mussten sich die Zweitligisten deshalb erst neu einstellen. Allen voran Patrik Rikl, der noch am Samstag das ATP-Turnier in Kitzbühel im Doppel gewonnen hatte. Der Tscheche konnte das Finale gegen die Österreicher Oberleitner/Schwärzler nach einem verlorenen ersten Satz drehen und triumphierte mit seinem Partner Petr Nouza. Der Augsburger Profi hatte deshalb das Heimspiel am Freitag verpasst, am Sonntag stand er aber wieder für die Fuggerstädter parat. Rikl hatte im Einzel noch das Nachsehen, am Nachmittag bewies er dann aber seine Fähigkeiten im Doppel und siegte mit seinem Teamkollegen Jiri Barnat.

„Ich bin sehr stolz auf das Team“, sagte Helmut Martin am Sonntag. Ohne Spitzenspieler Martin Damm, der sich in den USA auf den Hartplatz vorbereitet, den verletzten Tom Bittner und den am Freitag fehlenden Patrik Rickl musste der Teamleiter auf Alternativspieler zurückgreifen. Doch die Augsburger ließen sich nicht verunsichern. Besonders Lokalmatador Luca Wiedenmann beeindrucke Martin momentan mit seiner Stärke im Einzel. Der 27-Jährige konnte bisher in alle fünf Spiele für sich entscheiden.

TCA will wieder in die Bundesliga aufsteigen

Nach dem erfolgreichen Wochenende stand der TCA am Sonntag an der Spitze der Tabelle, zum Redaktionsschluss dieses Artikels standen allerdings noch mehrere Ergebnisse aus. Augsburg hofft weiterhin auf den erneuten Aufstieg in die Bundesliga. „Das ist unser Ziel und daran halten wir weiter fest“, sagte Teamleiter Martin. Mit den beiden Siegen ist der Club diesem Ziel einen wichtigen Schritt näher gekommen. Kommende Woche geht es für den TCA dann gegen die beiden Mitfavoriten um den Tabellensieg, TC Pforzheim und TLZ Espenhain.