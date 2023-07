DJK Göggingen entwickelt sich beeindruckend dank Engagement und Herzblut

DJK Göggingen erhält viele Glückwünsche beim Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen. Viel Sport zum Zuschauen und Mitmachen wird dabei den rund 400 Gästen geboten.

Die DJK Göggingen hatte eingeladen, und rund 400 Gäste waren gekommen zu den großen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Vereins. Zehn Fahnenabordnungen umrahmten den Festgottesdienst in St. Georg und Michael und begleiteten anschließend den feierlichen Umzug zum Sportzentrum, musikalisch untermalt vom Spielmannszug Herbertshofen.

Augsburgs Bürgermeister Bernd Kränzle überbrachte die Glückwünsche an die DJK gleich in doppelter Funktion: in Vertretung von Oberbürgermeisterin Eva Weber und als Vertreter des Bayerischen Landessportverbands (BSLV). "Ein sehr aktiver Verein in Göggingen mit einem sehr schönen Sportzentrum und einer beeindruckenden Entwicklung", sagte Kränzle in seiner Rede und verwies auf Brigitte Zimmer, die den Verein seit 17 Jahren mit "viel Engagement und Herzblut" führt. Auch kündigte er eine Spende für den Jubiläumsverein vonseiten des BLSV an.

Seit 17 Jahren steht Brigitte Zimmer an der Spitze der DJK Göggingen

Brigitte Zimmer berichtete kurz über die Geschichte des Vereins und freute sich vor allem über die gute Entwicklung in den vergangenen Jahren. Ulrich Häfele überbrachte die Glückwünsche des DJK-Diözesanverbandes an den größten DJK-Verein innerhalb der Diözese Augsburg und einen Scheck in Höhe von 300 Euro. Gemeinsam wurden die anwesenden Gründungsmitglieder Anni Haugg (zugleich früher Erste Vorsitzende), Siegfried Petrowitsch und Johann Ottinger geehrt.

Die vielfältigen Abteilungen des Familien-Sportvereins zeigten anschließend ihr Können und luden Mitglieder und Gäste zum Mitmachen ein. Von Aikido über Allkampf, Ballett bis hin zu bulgarischer und serbischer Folklore. Aktiv werden konnten Jung und Alt beim Kegeln, Tischtennis, Badminton, Selbstverteidigungskurs oder beim Cricket-Schlagtraining. Für die Kleinsten gab es eine Hüpfburg und Kinderschminken.

Jubiläumsfest der DJK Göggingen zum 50-jährigen Bestehen zeigt die Vielfalt des Vereins

„Ein rundum gelungenes Fest, das die Vielfalt der Aktivitäten unseres Vereins gezeigt hat“, sagte Markus Grunwald, Dritter Vorsitzender der DJK Göggingen, und als Marketing-Beauftragter Ansprechpartner für alles rund ums Jubiläumsfest. Den Dank an alle Beteiligten, Gäste, Helferinnen und Helfer sprach Claudia Eberle, Zweite Vorsitzende der DJK Göggingen, aus. (AZ)

