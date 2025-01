Wieder einmal um jeden Ball gekämpft, wieder einmal knapp den Sieg vor Augen und am Ende wieder einmal auswärts verloren. Im neunten Spiel in Folge in der Fremde mussten die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll mit dem 1:3 (28:26, 17:25, 23.25, 23:25) beim MTV Rosenheim die achte Niederlage einstecken.

