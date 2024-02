EG Woodstocks beendet mit gemischten Gefühlen die Bezirksliga-Spielzeit

Plus Mit einer enttäuschenden Niederlage gegen den Tabellenletzten Pfaffenhofen setzt das Eishockeyteam den Schlusspunkt. Das Saisonfinale hatte man sich anders vorgestellt.

Mit gemischten Gefühlen hat die EG Woodstocks Augsburg ihre Spielzeit in der Eishockey-Bezirksliga Gruppe vier beendet. Mit dem Abschlussrang sechs und 15 Punkten ist das Team doch ein wenig hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Auch der letzte Saisonauftritt verlief nicht nach Wunsch. Vor heimischem Publikum im Curt-Frenzel-Stadion wollte sich das Team eigentlich noch einmal mit einem Sieg von seinen treuen Fans verabschieden, doch zur allgemeinen Enttäuschung unterlagen die Augsburger dem Tabellenletzten EC Pfaffenhofen 1b mit 1:6 (0:1, 0:4, 1:1).

Bis zur 30. Minute hatten die Augsburger gegen die Gäste gut mitgehalten und nichts deutete auf die folgende Schlappe hin. Selbst als die Gäste in der achten Minute mit 1:0 in Führung gingen, schien sich die EG Woodstocks nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Doch ein völlig zerfahrenes und unsortiertes zweites Drittel führte die Gastgeber auf die Verliererstraße. Einmal mehr ließ man sich innerhalb von wenigen Minuten mehrfach überrumpeln. Schlag auf Schlag kam Pfaffenhofen zum Torerfolg, erhöhte innerhalb von nur zwei Minuten auf 4:0 und ließ 45 Sekunden vor dem Drittelende noch das 5:0 folgen.