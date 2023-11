Eishockey

15:57 Uhr

Eishockey-Trophäe geht wieder an die Icebulls

Respektabler Pokal: Die Augsburger Icebulls haben zum vierten Mal den Hoppe Hobby Cup in Füssen gewonnen.

Plus Zum vierten Mal gewinnt Augsburger Team den Hoppe Hobby Cup in Füssen

Von Sascha Fellenberg Artikel anhören Shape

Gelungener Coup der Augsburger Icebulls: Bei ihrer achten Teilnahme holte die Mannschaft beim traditionsreichen Hoppe Hobby Cup in Füssen bereits den vierten Titel und konnten die metergroße Trophäe einmal mehr in die Höhe recken. An der diesjährigen Ausgabe nahmen 21 Teams teil, verteilt auf ganz Deutschland und Polen.

Nach Siegen in der Vorrunde (3:1 gegen EC Riedsee, 6:0 gegen Lightning Kassel, 10:2 gegen Freiburg Eagles und 5:1 gegen Kedzierzyn-Kozle) ging es für die Augsburger in der Zwischenrunde weiter. Dort gewann man 3:0 gegen ETC Gelsenkirchen und 1:0 gegen EHC Netphen. Im Halbfinale bezwang man dann den Rekordsieger HC Schlingen mit einer fast perfekten Leistung 2:1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen