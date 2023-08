Eishockey

vor 47 Min.

Eishockeyspieler des EHC Königsbrunn brennen auf ihre Einsatzzeiten

Plus Der EHC Königsbrunn verlängert mit wichtigen Spielern und ist zuversichtlich, eine gute neue Saison zu spielen.

Von Horst Plate

Die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga steht kurz bevor, schon am 1. September startet der EHC Königsbrunn mit einem Freundschaftsspiel gegen Füssen in die Testspielphase. Nun gab der Verein weitere Verlängerungen bekannt, mit Timo Weiss, Julian Becher und Dennis Tausend setzen die Brunnenstädter weiter auf bewährte Spieler für die kommende Spielzeit.

Goalie Timo Weiss wechselte in der vergangenen Saison vom Bezirksligisten EV Königsbrunn zum EHC und wagte den Schritt in die höchste bayerische Spielklasse. Dabei konnte sich der 22-Jährige als Teamplayer empfehlen, aber auch durch Leistung überzeugen. Die Fans werden sich noch an die Auswärtspartie in Kempten erinnern, als der EHC ersatzgeschwächt angereist war und einen Rückhalt im Tor benötigte. Timo Weiss hielt damals die Mannschaft bravourös im Spiel und zeigte dann im entscheidenden Penaltyschießen, dass auf ihn Verlass ist. Dank zweier bärenstarker Saves holte sich Königsbrunn wichtige Punkte in einer schwierigen Phase der Saison.

