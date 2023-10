Eishockey

Die EG Woodstocks geht neue Wege

Plus Eishockey-Bezirksligist EG Woodstocks Augsburg startet am Freitag mit einem Auswärtsspiel in die Saison. Der bisherige Trainer Sven Rampf wird nicht mehr dabei sein.

Wenn das Eishockey-Team der EG Woodstocks Augsburg am Freitag im Eisstadion in Dorfen gegen den ESV Gebensbach in die Bezirksliga-Saison startet, dann wird es an der Bande ein ungewohntes Bild geben. Dann wird dort nicht mehr Ex-DEL-Torhüter Sven Rampf als Trainer das Kommando geben, sondern Spielertrainer Dominik Settele und Co-Trainer Robert Förg.

Rampf fungiert in dieser Saison beim Bayernligisten EHC Königsbrunn als Teammanager, die Woodstocks haben versucht, die Lücke aus den eigenen Reihen zu schließen. „Die Lösung mit Dominik funktioniert“, ist sich Förg sicher. Die Woodstocks haben in der Vorbereitung nur ein Testspiel absolviert. Sie unterlagen dem EV Königsbrunn mit 4:11. „Der EV wurde ja aus der Gruppe Mitte in die Gruppe West umgruppiert und ist dort sicher einer der Aufstiegsfavoriten.“

